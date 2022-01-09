Marmaris'te yarım saat boyunca dolu yağışı etkili oldu

Gece saat 23:30 sıralarında başlayan dolu yağışı yaklaşık yarım saat etkili oldu. Yollar, park ve bahçeler kar yağmışçasına beyaza büründü.Dolu yağışının Marmaris ilçe merkezinin yanı sıra başta İçmeler ve Armutalan mahalleleri olmak üzere tüm ilçede etkili olduğu belirtildi. Yağışın ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için belediye ekipleri bölgeye çıkıp kontrollerde bulunurken, şu ana kadar ilçe genelinde dolu yağışından kaynaklı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. Meteoroloji yetkilileri yağışların devam edeceğini duyurdu.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde gece yarısı etkili olan dolu yağışı tüm ilçeyi beyaza bürüdü. Dolunun kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.
Gece saat 23:30 sıralarında başlayan dolu yağışı yaklaşık yarım saat etkili oldu. Yollar, park ve bahçeler kar yağmışçasına beyaza büründü.
Dolu yağışının Marmaris ilçe merkezinin yanı sıra başta İçmeler ve Armutalan mahalleleri olmak üzere tüm ilçede etkili olduğu belirtildi.
Yağışın ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için belediye ekipleri bölgeye çıkıp kontrollerde bulunurken, şu ana kadar ilçe genelinde dolu yağışından kaynaklı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
Meteoroloji yetkilileri yağışların devam edeceğini duyurdu.