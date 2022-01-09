https://tr.sputniknews.com/20220109/marmariste-dolu-yagisi-etkili-oldu-1052539815.html

Marmaris'te yarım saat boyunca dolu yağışı etkili oldu

Marmaris'te yarım saat boyunca dolu yağışı etkili oldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde gece yarısı etkili olan dolu yağışı tüm ilçeyi beyaza bürüdü. Dolunun kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. 09.01.2022, Sputnik Türkiye

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marmaris

dolu

türkiye

meteoroloji

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Gece saat 23:30 sıralarında başlayan dolu yağışı yaklaşık yarım saat etkili oldu. Yollar, park ve bahçeler kar yağmışçasına beyaza büründü.Dolu yağışının Marmaris ilçe merkezinin yanı sıra başta İçmeler ve Armutalan mahalleleri olmak üzere tüm ilçede etkili olduğu belirtildi. Yağışın ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için belediye ekipleri bölgeye çıkıp kontrollerde bulunurken, şu ana kadar ilçe genelinde dolu yağışından kaynaklı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. Meteoroloji yetkilileri yağışların devam edeceğini duyurdu.

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marmaris, dolu, meteoroloji