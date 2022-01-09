https://tr.sputniknews.com/20220109/meksikanin-tlachichuca-sehrine-ilk-kez-kar-yagdi-1052542950.html

Meksika'nın Tlachichuca şehrine ilk kez kar yağdı

Meksika'nın Tlachichuca şehrine ilk kez kar yağdı

Meksika’nın Tlachichuca şehri karla tanıştı. İlk defa kar yağışına tanık olan şehir sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T09:12+0300

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Meksika’nın Puebla eyaletinde yer alan Tlachichuca şehrine tarihte ilk kez kar yağdı. Sulu kar şeklinde başlayan yağışın şiddetini artırması sonucu şehir beyaza büründü. Yollar ve çatılar karla kaplanırken kar kalınlığı 14 santimetreye ulaştı. Birçok şehir sakini hayatlarında ilk kez kar yağışına tanık olurken, büyük şaşkınlık yaşadı. Puebla Eyaleti İçişleri Bakanı Ana Lucia Hill Mayoral soğuk hava dalgası ve düşük sıcaklık koşullarının devam edeceğini belirterek, bunun eyaletin çeşitli yerlerinde tekrar kar yağışı görülmesine neden olabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

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hava durumu, meksika, kar, tlachichuca