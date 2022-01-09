https://tr.sputniknews.com/20220109/miknatis-adam-sadece-metal-degil-agaci-da-cekiyor-tip-bunu-aciklasin-1052552182.html

'Mıknatıs adam' sadece metal değil ağacı da çekiyor: 'Tıp bunu açıklasın'

'Mıknatıs adam' sadece metal değil ağacı da çekiyor: 'Tıp bunu açıklasın'

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan ve vücudunun belirli bölgelerinin metalleri mıknatıs gibi çektiğini fark eden Süleyman Demirci, özelliği ile dikkat... 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T16:00+0300

2022-01-09T16:00+0300

2022-01-09T16:00+0300

mıknatıs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/09/1052551782_0:38:3080:1771_1920x0_80_0_0_c310888b16cc225a611491d48839376b.jpg

Karasu'da yaşayan Süleyman Demirci, 2014 yılında tesadüfen vücuduna metal ürünlerinin yapıştığını gördü. Vücuduna koyduğu farklı materyalleri mıknatıs gibi çekmeye başlayan Demirci, vatandaşların da dikkatlerini üzerine çekiyor.Çevresinde 'ilçenin en çekici adamı' olarak hitap edilen Demirci, vücuduna tutturduğu 50 kaşık ile Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdıran Azerbaycan asıllı Etibar Elche Marneuli’ye de meydan okudu.‘Sigara yakarken çakmak düştü, vücuduma yapıştı, o zaman keşfettim’Elinden düşen çakmağın vücuduna yapışması neticesinde özelliği fark ettiğini ifade eden Süleyman Demirci, “Sigara yakarken çakmak düştü, vücuduma yapıştı. O zaman bu özelliğimi keşfettim. O zamandan beri bu özelliğim devam ediyor. Vücuduma; gümüş, altın, cam, taş, bozuk para, metal kaşık ve farklı birçok materyal yapışıyor” dedi.50 kaşık ile Guinnes Rekorlar Kitabı’na adını yazdıran Marneuli’ye meydan okuduÖzelliğini görenlerin şaşırdığını söyleyen Demirci, “Sadece metal değil. Ağaç, gümüş, taş ne varsa getirin vücudum tutuyor. Bir defasında denedim, vücudum 90 kaşık tuttu. Azerbaycan asıllı Etibar Elche Marneuli 50 kaşıkla rekorlar kitabına girdi. Onu geçmek için rekorlar kitabını Karasu’ya davet ediyorum. Gelsinler, canlı noter huzurunda çekim yapalım. Şaşıran çok oluyor. Bu, tuhaf bir durum. Bunu ben açıklayamıyorum, tıp açıklasın” diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mıknatıs