https://tr.sputniknews.com/20220109/muglada-saganak-ve-dolu-etkili-oldu-bodrumda-50-marmariste-71-su-baskini-meydana-geldi-1052555326.html

Muğla'da sağanak ve dolu etkili oldu: Bodrum'da 50, Marmaris'te 71 su baskını meydana geldi

Muğla'da sağanak ve dolu etkili oldu: Bodrum'da 50, Marmaris'te 71 su baskını meydana geldi

Muğla'da sağanak sonrası su baskınları meydana geldi, dolu nedeniyle çok sayıda araç hasar gördü. 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T18:40+0300

2022-01-09T18:40+0300

2022-01-09T18:40+0300

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Bodrum ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak ve dolu kent merkezi başta olmak üzere, yarımada genelinde etkili oluyor. Dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.Yalıkavak Mahallesi'nde sağanak sonrasında bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ekiplerin ilçede bir mahsur kalma olayına, 12 kanalizasyon taşmasına ve 50 su baskınına müdahale ettiğini bildirdi.Marmaris'te denizin rengi kahverengiye dönüştüMarmaris ilçesinde son 24 saatte metrekareye 160,2 kilogram yağış düştü. Zaman zaman etkili olan dolu araçlara, teknelere ve iş yerlerinin tentelerine zarar verdi.Beldibi Mahallesi Gökbel mevkisinde heyelan ve sağanak nedeniyle ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Yola devrilen ağaç ve elektrik direkleri ekipler tarafından kaldırıldı.Turunç ve Hisarönü mahallelerinde de kara yoluna düşen kaya parçaları ekiplerce temizlendi.Belediye ekiplerinin ilçe genelinde 2 mahsur kalma, 71 su baskını, 53 kanalizasyon ve yağmur suyu ızgara tıkanıklığına müdahale ettiği kaydedildi.Denizin rengi derelerden akan çamurlu suyla kahverengiye dönüştü.

https://tr.sputniknews.com/20220109/meteorolojiden-5-il-icin-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1052540317.html

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türkiye, muğla, marmaris, bodrum, sel, dolu, sağanak