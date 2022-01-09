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https://tr.sputniknews.com/20220109/norvecte-askerlerin-terhis-olurken-ic-camasirlarini-birliklerine-birakmasi-istendi-1052539042.html
Norveç'te askerlerin terhis olurken iç çamaşırlarını birliklerine bırakması istendi
Norveç'te askerlerin terhis olurken iç çamaşırlarını birliklerine bırakması istendi
Norveç'te malzeme sıkıntısı nedeniyle askerlerin, görevleri süresince kullandıkları iç çamaşırlarını terhis olurken birliklerine teslim etmesi istendi. 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T00:13+0300
2022-01-09T00:13+0300
dünya
norveç
ordu
asker
iç çamaşırı
terhis
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Ülkenin Silahlı Kuvvetlerine malzeme tesliminde Kovid-19 salgını nedeniyle gecikme yaşandığı için terhis olan askerlerden atlet, külot ve sütyen gibi iç çamaşırlarını iade etmeleri istedi.Silahlı Kuvvetler Lojistik Teşkilatı (FLO) İletişim Müdürü Hans Meisingset, Norveç devlet televizyonu NRK'ye yaptığı açıklamada, askeri malzeme konusunda tedarik sıkıntısı yaşadıklarını ve yeni silah altına alınanlara kullanılmış iç çamaşırı vereceklerini söyledi. Sorunun gelecek yıllarda devam edip etmeyeceğini bilmediğini aktaran Meisingset, "Terhis olan askerlerin bırakacağı çamaşırlar yıkanır, temizlenir ve yeniden giyilecek hale getirilir. Bu planın kalıcı olduğunu söylemek için şimdilik erken" ifadelerini kullandı.Askeri Ulusal Mağaza Görevlisi Eirik Sjohelle Eiksund ise bu duruma tepki göstererek Kovid-19 nedeniyle askeri malzemelerin teslimi gecikse de bu sorunun salgından önce de bulunduğunu belirtti. Çözümden memnun olmadığını vurgulayan Eiksund, "Böyle bir sorunumuzun olduğu yönünde hepimiz hemfikiriz ancak yetkililerin bu sorunun çözüm konusunda önceliği yok. Bu durum, askerlerin güvenini ve azmini olumsuz yönde etkileyecek" değerlendirmesinde bulundu.Norveç'te 19 yaşından itibaren kadın ve erkekler zorunlu askerlik yapma yükümlülüğüne sahipken, her yıl yaklaşık 8 bin kişi silah altına alınıyor. Ülkede zorunlu askerlik 19 ay olurken, terhis olan askerlerin görev süresinde giydiği iç çamaşırları yanında götürmesi önemli bir gelenekti.
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norveç, ordu, asker, iç çamaşırı, terhis

Norveç'te askerlerin terhis olurken iç çamaşırlarını birliklerine bırakması istendi

00:13 09.01.2022
© AFP 2021 / Kyrre LienNorveç, kadınlara askerlik zorunluluğu getiren ilk NATO ülkesi oldu
Norveç, kadınlara askerlik zorunluluğu getiren ilk NATO ülkesi oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© AFP 2021 / Kyrre Lien
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Norveç'te malzeme sıkıntısı nedeniyle askerlerin, görevleri süresince kullandıkları iç çamaşırlarını terhis olurken birliklerine teslim etmesi istendi.
Ülkenin Silahlı Kuvvetlerine malzeme tesliminde Kovid-19 salgını nedeniyle gecikme yaşandığı için terhis olan askerlerden atlet, külot ve sütyen gibi iç çamaşırlarını iade etmeleri istedi.
Silahlı Kuvvetler Lojistik Teşkilatı (FLO) İletişim Müdürü Hans Meisingset, Norveç devlet televizyonu NRK'ye yaptığı açıklamada, askeri malzeme konusunda tedarik sıkıntısı yaşadıklarını ve yeni silah altına alınanlara kullanılmış iç çamaşırı vereceklerini söyledi. Sorunun gelecek yıllarda devam edip etmeyeceğini bilmediğini aktaran Meisingset, "Terhis olan askerlerin bırakacağı çamaşırlar yıkanır, temizlenir ve yeniden giyilecek hale getirilir. Bu planın kalıcı olduğunu söylemek için şimdilik erken" ifadelerini kullandı.
Askeri Ulusal Mağaza Görevlisi Eirik Sjohelle Eiksund ise bu duruma tepki göstererek Kovid-19 nedeniyle askeri malzemelerin teslimi gecikse de bu sorunun salgından önce de bulunduğunu belirtti. Çözümden memnun olmadığını vurgulayan Eiksund, "Böyle bir sorunumuzun olduğu yönünde hepimiz hemfikiriz ancak yetkililerin bu sorunun çözüm konusunda önceliği yok. Bu durum, askerlerin güvenini ve azmini olumsuz yönde etkileyecek" değerlendirmesinde bulundu.
Norveç'te 19 yaşından itibaren kadın ve erkekler zorunlu askerlik yapma yükümlülüğüne sahipken, her yıl yaklaşık 8 bin kişi silah altına alınıyor. Ülkede zorunlu askerlik 19 ay olurken, terhis olan askerlerin görev süresinde giydiği iç çamaşırları yanında götürmesi önemli bir gelenekti.
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