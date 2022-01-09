https://tr.sputniknews.com/20220109/pendikte-6-katli-binada-cikan-yangin-sonduruldu-1052542212.html

Pendik'te 6 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Pendik'te 6 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Pendik'te 6 katlı binada çıkan yangın hasara yol açtı. Dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı. 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T04:48+0300

2022-01-09T04:48+0300

2022-01-09T04:48+0300

türkiye

yangın

pendik

duman

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/09/1052542285_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_614db9b57ed292f3022e3618a29033d3.jpg

Esenler Mahallesi Hatem Sokak'taki bir sitede bulunan binanın beşinci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dairede hasar oluştu.Dumandan etkilenen ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan bir kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yangın sebebiyle panik yaşayan bina sakinleri, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini sokakta izledi.

türkiye

pendik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yangın, pendik, duman