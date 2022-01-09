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https://tr.sputniknews.com/20220109/pendikte-6-katli-binada-cikan-yangin-sonduruldu-1052542212.html
Pendik'te 6 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Pendik'te 6 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Pendik'te 6 katlı binada çıkan yangın hasara yol açtı. Dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı. 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T04:48+0300
2022-01-09T04:48+0300
2022-01-09T04:48+0300
türkiye
yangın
pendik
duman
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Esenler Mahallesi Hatem Sokak'taki bir sitede bulunan binanın beşinci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dairede hasar oluştu.Dumandan etkilenen ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan bir kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yangın sebebiyle panik yaşayan bina sakinleri, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini sokakta izledi.
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yangın, pendik, duman
Pendik'te 6 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Pendik'te 6 katlı binada çıkan yangın hasara yol açtı. Dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Esenler Mahallesi Hatem Sokak'taki bir sitede bulunan binanın beşinci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine
itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dairede
hasar oluştu.
Dumandan etkilenen ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan bir kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın sebebiyle panik yaşayan bina sakinleri, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini sokakta izledi.