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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220109/rus-disisleri-bin-422-kisi-almatidan-rusyaya-dogru-yola-cikti-1052557896.html
Rus Dışişleri: Bin 422 kişi Almatı’dan Rusya’ya doğru yola çıktı
Rus Dışişleri: Bin 422 kişi Almatı’dan Rusya’ya doğru yola çıktı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, bugün Kazakistan’ın Almatı kentinden Rusya Savunma Bakanlığı’na ait 13 uçakla toplam bin 422 kişinin Rusya’ya doğru yola çıktığını... 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T21:40+0300
2022-01-09T21:40+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
rusya
kazakistan
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Kriz Departmanı’nın Telegram kanalından yapılan açıklamada, bugün Almatı’dan Rusya Savunma Bakanlığı’na ait uçaklarla toplam bin 422 Rusya vatandaşının Rusya’ya doğru yola çıktığı belirtildi.Açıklamada, “9 Ocak tarihinde Savunma Bakanlığı’na ait askeri nakliye uçakları ile (13 sefer) Almatı’dan bin 422 kişi yola çıktı” ifadelerine yer verildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Kriz Departmanı bünyesinde kurulan ‘acil hattın’ çalışmaya devam ettiği hatırlatılan açıklamada, şu ana kadar Çkalovskiy Hava Üssü’ne ilk üç uçağın iniş yaptığı, her uçakta 100’er kişi bulunduğu kaydedildi.Bu kişilerin Kazakistan’a akrabaları ile yeni yıl kutlamak için ya da turist olarak geldikleri ve olaylar sırasında Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Rus barış gücünün komuta merkezine yardım için başvurdukları anlaşıldı.
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rusya, kazakistan, rusya savunma bakanlığı

Rus Dışişleri: Bin 422 kişi Almatı’dan Rusya’ya doğru yola çıktı

21:40 09.01.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya’nın Sovyetler Birliği sonrasında döneminde sıfırdan geliştirdiği ilk askeri nakliye uçağı olan İl-112V uçağı
Rusya’nın Sovyetler Birliği sonrasında döneminde sıfırdan geliştirdiği ilk askeri nakliye uçağı olan İl-112V uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, bugün Kazakistan’ın Almatı kentinden Rusya Savunma Bakanlığı’na ait 13 uçakla toplam bin 422 kişinin Rusya’ya doğru yola çıktığını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Kriz Departmanı’nın Telegram kanalından yapılan açıklamada, bugün Almatı’dan Rusya Savunma Bakanlığı’na ait uçaklarla toplam bin 422 Rusya vatandaşının Rusya’ya doğru yola çıktığı belirtildi.
Açıklamada, “9 Ocak tarihinde Savunma Bakanlığı’na ait askeri nakliye uçakları ile (13 sefer) Almatı’dan bin 422 kişi yola çıktı” ifadelerine yer verildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Kriz Departmanı bünyesinde kurulan ‘acil hattın’ çalışmaya devam ettiği hatırlatılan açıklamada, şu ana kadar Çkalovskiy Hava Üssü’ne ilk üç uçağın iniş yaptığı, her uçakta 100’er kişi bulunduğu kaydedildi.
Bu kişilerin Kazakistan’a akrabaları ile yeni yıl kutlamak için ya da turist olarak geldikleri ve olaylar sırasında Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Rus barış gücünün komuta merkezine yardım için başvurdukları anlaşıldı.
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