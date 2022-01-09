https://tr.sputniknews.com/20220109/rus-disisleri-bin-422-kisi-almatidan-rusyaya-dogru-yola-cikti-1052557896.html

Rus Dışişleri: Bin 422 kişi Almatı’dan Rusya’ya doğru yola çıktı

Rus Dışişleri: Bin 422 kişi Almatı’dan Rusya’ya doğru yola çıktı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bugün Kazakistan’ın Almatı kentinden Rusya Savunma Bakanlığı’na ait 13 uçakla toplam bin 422 kişinin Rusya’ya doğru yola çıktığını... 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T21:40+0300

2022-01-09T21:40+0300

2022-01-09T21:40+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

rusya

kazakistan

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Kriz Departmanı’nın Telegram kanalından yapılan açıklamada, bugün Almatı’dan Rusya Savunma Bakanlığı’na ait uçaklarla toplam bin 422 Rusya vatandaşının Rusya’ya doğru yola çıktığı belirtildi.Açıklamada, “9 Ocak tarihinde Savunma Bakanlığı’na ait askeri nakliye uçakları ile (13 sefer) Almatı’dan bin 422 kişi yola çıktı” ifadelerine yer verildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Kriz Departmanı bünyesinde kurulan ‘acil hattın’ çalışmaya devam ettiği hatırlatılan açıklamada, şu ana kadar Çkalovskiy Hava Üssü’ne ilk üç uçağın iniş yaptığı, her uçakta 100’er kişi bulunduğu kaydedildi.Bu kişilerin Kazakistan’a akrabaları ile yeni yıl kutlamak için ya da turist olarak geldikleri ve olaylar sırasında Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Rus barış gücünün komuta merkezine yardım için başvurdukları anlaşıldı.

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rusya, kazakistan, rusya savunma bakanlığı