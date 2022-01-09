https://tr.sputniknews.com/20220109/rus-disisleri-cenevreye-el-acmis-bir-sekilde-degil-amacimiza-ulasmak-niyetiyle-gidiyoruz-1052561906.html

Rus Dışişleri: Cenevre’ye el açmış bir şekilde değil amacımıza ulaşmak niyetiyle gidiyoruz

Rus Dışişleri: Cenevre’ye el açmış bir şekilde değil amacımıza ulaşmak niyetiyle gidiyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Moskova'nın Cenevre'de ABD ile güvenlik garantileri konusundaki diyaloğunun tek bir toplantıyla sınırlı kalabileceği... 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T19:21+0300

2022-01-09T19:21+0300

2022-01-10T02:25+0300

dünya

abd

rusya

sergey ryabkov

cenevre

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Cenevre seyahati öncesinde Sputnik’e verdiği röportajda Rusya ve ABD heyetleri arasında Cenevre’de güvenlik garantileriyle ilgili gerçekleştirilecek görüşmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.Ryabkov, ABD’nin Moskova’nın endişelerine ilgi duymayıp görüşmeye hazır olmaması durumunda güvenlik garantileri ile ilgili görüşmelerin tek toplantı ile sınırlı kalıp kalmayacağı sorusuna, “Hiçbir olasılığı dışlayamam, bu oldukça olası bir senaryo ve Amerikalılar, özellikle de diğer NATO ülkeleri şahsındaki destek grubu bu konuda hiçbir yanılsamaya kapılmamalı” yanıtını verdi.Rus diplomat, “Oraya (dilenci gibi) el açmış bir şekilde değil, formüle ettiğimiz koşullarda çözülmesi gereken net olarak belirlenmiş bir görevle gidiyoruz. Bu kadar” diye konuştu.‘Karşı tarafın Rusya’nın güvenlik önceliklerini dikkate almaya, bunlara yapıcı bir şekilde tepki vermeye hazır olduğuna dair en ufak bir işaret görülmemesi halinde dönüp dolaşıp aynı şeyi tekrarlamanın anlamsız olduğuna’ dikkat çeken Ryabkov, o halde diyaloğun herhangi bir anlamı olmayacağını vurguladı.Ryabkov daha önce görüşmeler öncesinde Batı tarafından yapılan çeşitli spekülasyonlara dikkat çekerek, ABD'den sürekli olarak gelen tehditlerin baskısı altında Rusya'nın hiçbir taviz vermeyeceği konusunda uyarmıştı.

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abd, rusya, sergey ryabkov, cenevre