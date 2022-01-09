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Rus heyet, ABD ile güvenlik garantisi müzakereleri için Cenevre’de
Rus heyet, ABD ile güvenlik garantisi müzakereleri için Cenevre’de
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rus heyet ABD ile güvenlik garantileriyle ilgili gerçekleştirilecek görüşmeler için İsviçre’nin Cenevre... 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T14:10+0300
2022-01-09T14:10+0300
savunma
abd
rusya
nato
cenevre
güvenlik
sergey ryabkov
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov başkanlığındaki Rus heyet güvenlik garantileri konulu görüşmelere katılmak üzere Cenevre’ye ulaştı” açıklaması yaptı. Akşam saatlerinde Rusya ile ABD heyetlerinin yemek sırasında ilk görüşmelerini gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu ön görüşmenin ardından yarın da kapalı formatta bir görüşme yapılacak. ABD heyetine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Serman başkanlık ediyor. Rusya ile ABD’nin görüşmesinin ardından Brüksel’de Rusya-NATO Konseyi toplantısı yapılacak. Viyana’da ise Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı kapsamında istişareler yürütülecek. Rusya 2021 sonunda ABD ve NATO ile güvenlik garantilerine yönelik anlaşma tekliflerini yayınlamıştı. Moskova, Batılı partnerlerinden NATO’nun doğuya doğru genişlemesine bir son verilmesinin yanı sıra İttifak’a Ukrayna’nın dahil edilmesi ve bitişiğindeki ülkelerde askeri üs kurulmasından vazgeçilmesi yönünde yasal garantiler talep ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220109/rusya-kazakistanda-yasananlari-abd-ile-konusmayacagiz-bu-konu-onlari-ilgilendirmiyor--1052546794.html
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abd, rusya, nato, cenevre, güvenlik, sergey ryabkov

Rus heyet, ABD ile güvenlik garantisi müzakereleri için Cenevre’de

14:10 09.01.2022
© AFP 2021 / YURI KADOBNOVRusya- ABD bayrağı
Rusya- ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© AFP 2021 / YURI KADOBNOV
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rus heyet ABD ile güvenlik garantileriyle ilgili gerçekleştirilecek görüşmeler için İsviçre’nin Cenevre kentine ulaştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov başkanlığındaki Rus heyet güvenlik garantileri konulu görüşmelere katılmak üzere Cenevre’ye ulaştı” açıklaması yaptı.
Akşam saatlerinde Rusya ile ABD heyetlerinin yemek sırasında ilk görüşmelerini gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu ön görüşmenin ardından yarın da kapalı formatta bir görüşme yapılacak.
ABD heyetine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Serman başkanlık ediyor.
Rusya ile ABD’nin görüşmesinin ardından Brüksel’de Rusya-NATO Konseyi toplantısı yapılacak. Viyana’da ise Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı kapsamında istişareler yürütülecek.
Rusya 2021 sonunda ABD ve NATO ile güvenlik garantilerine yönelik anlaşma tekliflerini yayınlamıştı. Moskova, Batılı partnerlerinden NATO’nun doğuya doğru genişlemesine bir son verilmesinin yanı sıra İttifak’a Ukrayna’nın dahil edilmesi ve bitişiğindeki ülkelerde askeri üs kurulmasından vazgeçilmesi yönünde yasal garantiler talep ediyor.
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