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Rusya: Kazakistan’da yaşananları ABD ile konuşmayacağız, bu konu onları ilgilendirmiyor
Rusya: Kazakistan’da yaşananları ABD ile konuşmayacağız, bu konu onları ilgilendirmiyor
Kazakistan’da yaşananları ABD ile konuşmayı planlamadıklarını, zira bu konunun ABD'yi ilgilendirmediğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov... 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T12:46+0300
2022-01-09T13:09+0300
savunma
abd
rusya
kazakistan
nato
sergey ryabkov
cenevre
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Rus basınına konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Cenevre’de güvenlik garantileriyle gerçekleştirilecek görüşmeler veya başka kanallar aracılığıyla ABD ile Kazakistan’daki şiddet olaylarının gündeme getirilmesine ilişkin soru üzerine, “Hayır, ABD’lilerle bu konuda ne konuşulabilir? Bu konu onları kesinlikle ilgilendirmiyor” dedi. Ryabkov şöyle devam etti: “Her yerde ve her şeyde Moskova parmağı görme girişimlerinin öngörülebilir bir şey olduğunu, bu iddiaların boş olduğunu ve burada tartışılabilecek hiçbir şey bulunmadığını anlamalılar. Aynı zamanda şuna dikkat çekmek isterim. Son zamanlarda tarafımızca birçok kez belirtildiği gibi, dışarıdan bir müdahale, terör ve suç niteliği taşıyan oluşumların yurtdışındaki merkezlerinden bir koordinasyon söz konusu. Bunlar maalesef Kazakistan’daki toplumsal düzen, vatandaşların refahı ve bizim için kardeş olan bu ülkenin birçok kentinin sakinleri üzerinde ciddi bir olumsuz etki yarattı.” Cenevre’de güvenlik garantileriyle ilgili yapılacak görüşme öncesinde ABD ve Brüksel’den gelen sinyallerin kendileri için hayat kırıklığı yarattığını belirten Ryabkov şunları söyledi: “Kısaca özetleyecek olursam, bizim neye ihtiyacımız olduğunu anlamadıklarını gösteriyorlar. Bize lazım olan şey NATO’nun daha da fazla genişlememesine, Rusya karşıtı fobilerden ve 1997’den beri Rusya politikasının ne olduğuyla ilgili yanlış fikirlerden kaynaklı oluşturulan her şeyin ortadan kaldırılmasına dair hukuki, yasal garantiler."Moskova’nın görüşme ile ilgili gerçekçi beklentileri olduğunu söyleyen Ryavkov, “Aldığımız sinyaller doğrultusunda bir ilerleme, daha doğrusu hızlı bir ilerleme olacağını varsaymak muhtemelen saflık olur. Elbette endişe verici bir husus, zira önümüzde ara vermeden dinamik bir şekilde anlaşmak gibi bir görev var” dedi. NATO ve ABD’li meslektaşlarının her şeyi yavaşlatmasına fırsat vermemeleri gerektiğini de vurgulayan Ryabkov, bu söylediklerinin temaslarla ilgili iyimser olmadıkları anlamına gelmediğini söyledi: "Uzlaşma noktası arayışları sırasında ABD ve NATO’lu meslektaşlarımızın neye ihtiyacımız olduğunu gerçekten anlamak noktasında isteksizliğiyle karşılaşmamız olasılığı yüksek. Ancak temaslara katılacak Batılı muhataplarımızın bize karşı sürekli olarak formüle ettiği baskı ve tehditler karşısında taviz vermeyeceğiz. Zira bu kendi çıkarlarımıza, güvenlik çıkarlarımıza karşı hareket etmek olur.” Ryabkov, ABD’nin Rusya’dan tek taraflı olarak taviz vermesindeki ısrarcılığı ve yapıcı olmak yerine spekülasyonları tercih etmesinden dolayı üzüntü duyduklarını da sözlerine ekledi.
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abd, rusya, kazakistan, nato, sergey ryabkov, cenevre

Rusya: Kazakistan’da yaşananları ABD ile konuşmayacağız, bu konu onları ilgilendirmiyor

12:46 09.01.2022 (güncellendi: 13:09 09.01.2022)
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEVKazakistan'daki protestolar
Kazakistan'daki protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV
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Kazakistan’da yaşananları ABD ile konuşmayı planlamadıklarını, zira bu konunun ABD'yi ilgilendirmediğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, “Her yerde ve her şeyde Moskova parmağı görme girişimlerinin öngörülebilir bir şey olduğunu, bu iddiaların boş olduğunu ve burada tartışılabilecek hiçbir şey bulunmadığını anlamalılar" dedi.
Rus basınına konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Cenevre’de güvenlik garantileriyle gerçekleştirilecek görüşmeler veya başka kanallar aracılığıyla ABD ile Kazakistan’daki şiddet olaylarının gündeme getirilmesine ilişkin soru üzerine, “Hayır, ABD’lilerle bu konuda ne konuşulabilir? Bu konu onları kesinlikle ilgilendirmiyor” dedi.
Ryabkov şöyle devam etti: “Her yerde ve her şeyde Moskova parmağı görme girişimlerinin öngörülebilir bir şey olduğunu, bu iddiaların boş olduğunu ve burada tartışılabilecek hiçbir şey bulunmadığını anlamalılar. Aynı zamanda şuna dikkat çekmek isterim. Son zamanlarda tarafımızca birçok kez belirtildiği gibi, dışarıdan bir müdahale, terör ve suç niteliği taşıyan oluşumların yurtdışındaki merkezlerinden bir koordinasyon söz konusu. Bunlar maalesef Kazakistan’daki toplumsal düzen, vatandaşların refahı ve bizim için kardeş olan bu ülkenin birçok kentinin sakinleri üzerinde ciddi bir olumsuz etki yarattı.”
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Cenevre’de güvenlik garantileriyle ilgili yapılacak görüşme öncesinde ABD ve Brüksel’den gelen sinyallerin kendileri için hayat kırıklığı yarattığını belirten Ryabkov şunları söyledi: “Kısaca özetleyecek olursam, bizim neye ihtiyacımız olduğunu anlamadıklarını gösteriyorlar. Bize lazım olan şey NATO’nun daha da fazla genişlememesine, Rusya karşıtı fobilerden ve 1997’den beri Rusya politikasının ne olduğuyla ilgili yanlış fikirlerden kaynaklı oluşturulan her şeyin ortadan kaldırılmasına dair hukuki, yasal garantiler."
Moskova’nın görüşme ile ilgili gerçekçi beklentileri olduğunu söyleyen Ryavkov, “Aldığımız sinyaller doğrultusunda bir ilerleme, daha doğrusu hızlı bir ilerleme olacağını varsaymak muhtemelen saflık olur. Elbette endişe verici bir husus, zira önümüzde ara vermeden dinamik bir şekilde anlaşmak gibi bir görev var” dedi.
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NATO ve ABD’li meslektaşlarının her şeyi yavaşlatmasına fırsat vermemeleri gerektiğini de vurgulayan Ryabkov, bu söylediklerinin temaslarla ilgili iyimser olmadıkları anlamına gelmediğini söyledi: "Uzlaşma noktası arayışları sırasında ABD ve NATO’lu meslektaşlarımızın neye ihtiyacımız olduğunu gerçekten anlamak noktasında isteksizliğiyle karşılaşmamız olasılığı yüksek. Ancak temaslara katılacak Batılı muhataplarımızın bize karşı sürekli olarak formüle ettiği baskı ve tehditler karşısında taviz vermeyeceğiz. Zira bu kendi çıkarlarımıza, güvenlik çıkarlarımıza karşı hareket etmek olur.”
Ryabkov, ABD’nin Rusya’dan tek taraflı olarak taviz vermesindeki ısrarcılığı ve yapıcı olmak yerine spekülasyonları tercih etmesinden dolayı üzüntü duyduklarını da sözlerine ekledi.
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