Sağlık Bakanı Koca'dan TURKOVAC teşekkürü

“Yukatel Kayserispor, Altayspor’la kendi sahasında yaptığı maça yerli aşımız Turkovac’ı formasına taşıyarak çıktı. Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen aşımızın bu kez futbol üzerinden gündeme getirilmesine teşekkür ediyoruz.”