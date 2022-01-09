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Sahilde dere yatağını geçmek isterken dalgalara kapılan kadın turist kayboldu
Sahilde dere yatağını geçmek isterken dalgalara kapılan kadın turist kayboldu
Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı mevkisinde kadın turist, sahildeki dere yatağından Olimpos'a geçmek isterken suya düşen çantasını kurtarmaya çalıştığı... 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T05:37+0300
2022-01-09T05:49+0300
turist
kadın
türkiye
antalya
kemer
olimpos
çanta
dere
dere yatağı
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Tatil için Antalya'nın Kemer ilçesine gelen ve ismi öğrenilemeyen kadın turist, sırtında taşıdığı iki çanta ile saat 12.00'da Çıralı sahiline geldi. Dere yatağının deniz ile buluştuğu noktadan Olimpos'a geçmek isteyen kadın turistin çantalarından biri suya düştü. Çantasını kurtarmak isteyen kadın, akıntıyla birlikte açığa sürüklendi. Çevredekilerden yardım isteyen genç kadını görenler, yardım etmek istese de dalga boyunun yüksek olması nedeniyle müdahale edemedi. Turist kısa sonra gözden kayboldu.İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri, Finike'den TCSG 914 Arama Kurtarma Botu, Sahil Güvenlik Dalış Timi geldi. Denizden aramalara başlanırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kemer ilçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 3 ekip de sahilde arama başlattı. Sahildeki aramada ekipler, kadına ait iki çantayı buldu.'Maalesef göz göre göre gitti'Turisti görüp, jandarmaya haber veren Derya Yavuz, "Bir hafta önceki dalgalar nedeniyle sahile gelen ağaç parçalarını temizlerken saat 12.00 sıralarında sırt çantalı bir turist geldi. Derenin denizle birleştiği yerden Olimpos'a geçmek istedi. Olimpos'a başka geçiş noktası yok. Yürüyüş yapan turistlerin her gün o dereyi geçmesi gerekiyor. Biz kadını uyardık. Dalga nedeniyle geçemeyeceğini söyledim. Dinlemedi beni. Dereye girince dalgalarla denizde sürüklenip kayboldu. Daha sonra biraz ileride iki tane sırt çantası ve kendisini gördük. Yardım istiyordu ancak denizde çok dalga olduğu için ben de giremedim. Maalesef göz göre göre gitti turist" diye konuştu.
türkiye
antalya
kemer
olimpos
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turist, kadın, antalya, kemer, olimpos, çanta, dere, dere yatağı

Sahilde dere yatağını geçmek isterken dalgalara kapılan kadın turist kayboldu

05:37 09.01.2022 (güncellendi: 05:49 09.01.2022)
© İHADere yatağını geçmek isterken dalgalara kapılan kadın turist kayboldu
Dere yatağını geçmek isterken dalgalara kapılan kadın turist kayboldu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© İHA
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Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı mevkisinde kadın turist, sahildeki dere yatağından Olimpos'a geçmek isterken suya düşen çantasını kurtarmaya çalıştığı sırada akıntıya kapılarak kayboldu.
Tatil için Antalya'nın Kemer ilçesine gelen ve ismi öğrenilemeyen kadın turist, sırtında taşıdığı iki çanta ile saat 12.00'da Çıralı sahiline geldi. Dere yatağının deniz ile buluştuğu noktadan Olimpos'a geçmek isteyen kadın turistin çantalarından biri suya düştü. Çantasını kurtarmak isteyen kadın, akıntıyla birlikte açığa sürüklendi.
Çevredekilerden yardım isteyen genç kadını görenler, yardım etmek istese de dalga boyunun yüksek olması nedeniyle müdahale edemedi. Turist kısa sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri, Finike'den TCSG 914 Arama Kurtarma Botu, Sahil Güvenlik Dalış Timi geldi. Denizden aramalara başlanırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kemer ilçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 3 ekip de sahilde arama başlattı. Sahildeki aramada ekipler, kadına ait iki çantayı buldu.

'Maalesef göz göre göre gitti'

Turisti görüp, jandarmaya haber veren Derya Yavuz, "Bir hafta önceki dalgalar nedeniyle sahile gelen ağaç parçalarını temizlerken saat 12.00 sıralarında sırt çantalı bir turist geldi. Derenin denizle birleştiği yerden Olimpos'a geçmek istedi. Olimpos'a başka geçiş noktası yok. Yürüyüş yapan turistlerin her gün o dereyi geçmesi gerekiyor. Biz kadını uyardık. Dalga nedeniyle geçemeyeceğini söyledim. Dinlemedi beni. Dereye girince dalgalarla denizde sürüklenip kayboldu. Daha sonra biraz ileride iki tane sırt çantası ve kendisini gördük. Yardım istiyordu ancak denizde çok dalga olduğu için ben de giremedim. Maalesef göz göre göre gitti turist" diye konuştu.
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