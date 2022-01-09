https://tr.sputniknews.com/20220109/sancaktepede-bir-geri-donusum-deposunda-yangin-ekipler-mudahale-ediyor-1052557601.html

Sancaktepe'de bir geri dönüşüm deposunda yangın: Ekipler müdahale ediyor

Sancaktepe'de bir geri dönüşüm deposunda yangın: Ekipler müdahale ediyor

İstanbul Sancaktepe'de geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yükselen alevlere müdahale ediyor. 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T21:17+0300

2022-01-09T21:17+0300

2022-01-09T21:18+0300

türkiye

istanbul

yangın

sancaktepe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/09/1052557576_4:0:2084:1170_1920x0_80_0_0_5262b3a9f2fd0441e47a381fcfef8095.png

Fatih Mahallesinde, Sancaktepe Belediyesi'ne iş yapan taşeron firmaya ait merkezde elektrikten kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken itfaiye, yangına müdahale ediyor.Merkezin müdürü Veysel Kara, yangının elektrik kontağından çıktığını ve sadece maddi hasar meydana geldiğini ifade etti.

türkiye

istanbul

sancaktepe

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, yangın, sancaktepe