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Sancaktepe'de bir geri dönüşüm deposunda yangın: Ekipler müdahale ediyor
Sancaktepe'de bir geri dönüşüm deposunda yangın: Ekipler müdahale ediyor
İstanbul Sancaktepe'de geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yükselen alevlere müdahale ediyor. 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T21:17+0300
2022-01-09T21:17+0300
2022-01-09T21:18+0300
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istanbul
yangın
sancaktepe
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Fatih Mahallesinde, Sancaktepe Belediyesi'ne iş yapan taşeron firmaya ait merkezde elektrikten kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken itfaiye, yangına müdahale ediyor.Merkezin müdürü Veysel Kara, yangının elektrik kontağından çıktığını ve sadece maddi hasar meydana geldiğini ifade etti.
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istanbul, yangın, sancaktepe
Sancaktepe'de bir geri dönüşüm deposunda yangın: Ekipler müdahale ediyor 21:17 09.01.2022 (güncellendi: 21:18 09.01.2022)
İstanbul Sancaktepe'de geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yükselen alevlere müdahale ediyor.
Fatih Mahallesinde, Sancaktepe Belediyesi'ne iş yapan taşeron firmaya ait merkezde elektrikten kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken itfaiye, yangına müdahale ediyor.
Merkezin müdürü Veysel Kara, yangının elektrik kontağından çıktığını ve sadece maddi hasar meydana geldiğini ifade etti.