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https://tr.sputniknews.com/20220109/sosyal-medya-canli-yayininda-uyusturucu-kullanan-2-kisi-tutuklandi--1052558302.html
Sosyal medyada yaptıkları canlı yayın sırasında uyuşturucu kullanan 2 kişi tutuklandı
Sosyal medyada yaptıkları canlı yayın sırasında uyuşturucu kullanan 2 kişi tutuklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir sosyal medya platformu üzerinden canlı yayın yaparak uyuşturucu kullanan 2 kişi tutuklandı. 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T22:05+0300
2022-01-09T22:05+0300
2022-01-09T22:06+0300
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bursa
sosyal medya
uyuşturucu
canlı yayın
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Sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan şüpheliler Emre S. ve Azra S, bir süre sonra uyuşturucu madde kullanmaya başladı.Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri harekete geçti.Anadolu Ajansı'nın haberine göre Soruşturma kapsamında yakalanan Emre S'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde, Azra S'nin üzerinde ise uyuşturucu aparatı ele geçirildi.Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Sosyal medyada yaptıkları canlı yayın sırasında uyuşturucu kullanan 2 kişi tutuklandı 22:05 09.01.2022 (güncellendi: 22:06 09.01.2022)
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir sosyal medya platformu üzerinden canlı yayın yaparak uyuşturucu kullanan 2 kişi tutuklandı.
Sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan şüpheliler Emre S. ve Azra S, bir süre sonra
uyuşturucu madde kullanmaya başladı.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri harekete geçti.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre Soruşturma kapsamında yakalanan Emre S'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde, Azra S'nin üzerinde ise uyuşturucu aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.