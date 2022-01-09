https://tr.sputniknews.com/20220109/sosyal-medya-canli-yayininda-uyusturucu-kullanan-2-kisi-tutuklandi--1052558302.html

Sosyal medyada yaptıkları canlı yayın sırasında uyuşturucu kullanan 2 kişi tutuklandı

Sosyal medyada yaptıkları canlı yayın sırasında uyuşturucu kullanan 2 kişi tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir sosyal medya platformu üzerinden canlı yayın yaparak uyuşturucu kullanan 2 kişi tutuklandı. 09.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

bursa

sosyal medya

uyuşturucu

canlı yayın

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Sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan şüpheliler Emre S. ve Azra S, bir süre sonra uyuşturucu madde kullanmaya başladı.Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri harekete geçti.Anadolu Ajansı'nın haberine göre Soruşturma kapsamında yakalanan Emre S'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde, Azra S'nin üzerinde ise uyuşturucu aparatı ele geçirildi.Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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bursa, sosyal medya, uyuşturucu, canlı yayın