https://tr.sputniknews.com/20220109/surucu-kendini-aractan-atti-geri-geri-kayan-otomobil-markete-girdi-1052548568.html

Sürücü kendini araçtan attı, geri geri kayan otomobil markete girdi

Sürücü kendini araçtan attı, geri geri kayan otomobil markete girdi

Ataşehir'de bir sürücü yokuşu çıktığı sırada bilinmeyen bir nedenle otomobilin kontrolünü kaybetti. Panik yapan sürücü otomobilden atlarken, kayan otomobil... 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T13:38+0300

2022-01-09T13:38+0300

2022-01-09T13:38+0300

türkiye

istanbul

trafik kazası

otomobil

kaza

araç

market

hakimiyet

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İstanbul'da iddialara göre 34 DML 014 plakalı otomobilin sürücüsü yokuş çıkacağı sırada bilinmeyen bir nedenle otomobilin kontrolünü kaybetti. Ataşehir'de seyir halindeyken panik yapan sürücü hareket halindeki otomobilden atlarken, geri geri kayan otomobili bir markete girdi. Bu sırada marketteki müşteriler ve çalışanlar büyük korku ve panik yaşadı. Kaza ölen ya da yaralanan olmazken markette ve otomobilde hasar meydana geldi.Ahmet Uysal isimli vatandaş, "Yukarında geri geri gelirken yanlış vitese takmış herhalde. Panikleyince kendini aşağıya atmış, otomobilde markete girdi" diye konuştu. Başka bir mahalleli, "Bir ses duyup camdan baktığımda aracı markette gördüm. Hanımefendi kendini dışarı atmıştı. Panikleyince aracı kaçırdığını söyledi. Durumu iyiydi. Geri geri kaymış araç" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220107/kaza-yapan-arac-ikiye-bolundu-1052510172.html

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istanbul, trafik kazası, otomobil, kaza, araç, market, hakimiyet