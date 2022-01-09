https://tr.sputniknews.com/20220109/suudi-arabistanda-3-yildir-tutuklu-bulunan-prenses-besme-serbest-birakildi-1052552849.html

Suudi Arabistan'da 3 yıldır tutuklu bulunan Prenses Besme serbest bırakıldı

Suudi Arabistan'da 3 yıldır tutuklu bulunan Prenses Besme serbest bırakıldı

ALQST İnsan Hakları Kuruluşu, perşembe günü serbest bırakılan Prenses Besme'ye tutukluluğu süresince herhangi bir suçlama yöneltilmediğine dikkati çekti. 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T16:35+0300

2022-01-09T16:35+0300

2022-01-09T16:35+0300

dünya

suudi arabistan

prenses

insan hakları

serbest

muhammed bin selman

aktivist

prenses basmah (besme) bint suud bin abdulaziz al suud

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Suudi Arabistan'da yaklaşık 3 yıldır cezaevinde tutulan Prenses Basmah (Besme) bint Suud bin Abdulaziz Al Suud ve kızı Suhud eş-Şerif tahliye edildi. Suudi Arabistanlı aktivistlerin bilgilendirme platformu olarak kullandığı 'Düşünce Tutukluları' Twitter hesabından konuya dair açıklama yapıldı. Açıklamada, Prenses Besme ve kızı Suhud'un 6 Ocak Perşembe günü Riyad'daki El-Hair Cezaevi'nden serbest bırakıldığı ifade edildi. Suudi Arabistan'daki insan haklarıyla ilgili uygulamaları belgeleyen 'El-Kıst (ALQST) İnsan Hakları Kuruluşu' da yaptığı yazılı açıklamada, Besme ve kızının serbest bırakıldıklarını doğruladı. Açıklamada ayrıca tutukluluğu süresince Besme'ye herhangi bir suçlama yöneltilmediği kaydedildi. CNN Arapça kanalına açıklama yapan Prenses'in hukuk danışmanı Henri Estramant da Besme ile kızının perşembe günü serbest bırakıldığını ve Cidde'deki evlerine gittiklerini aktardı. Basında yer alan açıklamalara göre iş insanı ve yazar kimliğinin yanı sıra insan hakları aktivisti olarak tanınan Prenses Besme, Mart 2019'da tedavi görmek için yurt dışına seyahat hazırlıkları yaptığı sırada, kızlarından biriyle 'sahte pasaport çıkarmaya teşebbüs' gerekçesiyle tutuklandı. Besme'nin ailesi tarafından BM'ye yapılan başvuruda, prensesin ülkesi Suudi Arabistan'da yapılan ihlalleri eleştirmesinden dolayı tutuklanmış olabileceği öne sürülmüştü. Suudi Arabistan makamları ise Prenses Besme'nin tutuklanması konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. Prenses Besme, kendisine ait resmi Twitter hesabıyla ilişkilendirilmiş internet sitesinde Nisan 2020'de yayımlanan mektubunda, herhangi bir suçlama olmadan keyfi olarak cezaevinde tutulduğunu ve sağlık durumunun ciddileştiğini belirtmiş, ardından hayatını tehdit eden hastalıklar için tedaviye ihtiyaç duyduğunu ve amcası Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a kendisini serbest bırakmaları çağrısında bulunmuştu.

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