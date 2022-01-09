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https://tr.sputniknews.com/20220109/tesk-baskani-bendevi-palandoken-zincir-marketler-ekmek-ve-sigara-satamayacak-1052555895.html
TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak
TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, ekmek ve sigaranın sadece bakkallarda satılmasını öngören yasanın Meclis'te olduğunu söyledi. Palandöken, "Devletin en üst... 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T18:59+0300
2022-01-09T19:01+0300
ekonomi
sigara
tesk
bendevi palandöken
ekmek
market
bakkal
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Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası, 27. Olağan Genel Kurulu, Ankara Ticaret Odası Congresium’da yapıldı. Mevcut Oda Başkanı ve TESK Başkanı Bendevi Palandöken ile Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Alparslan Aydın ve Ramazan Yalçın başkanlığa aday oldu.Bakkalların sorunlarını gündemde tuttuğunu belirten Palandöken, adaylık konuşmasında şunları ifade etti:
https://tr.sputniknews.com/20220104/tesk-genel-baskani-palandoken-bu-fiyat-artislari-kacak-sigara-satisi-ve-alkole-yoneltecektir-1052407012.html
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sigara, tesk, bendevi palandöken, ekmek, market, bakkal

TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak

18:59 09.01.2022 (güncellendi: 19:01 09.01.2022)
© AAtek tip sigara paketi
tek tip sigara paketi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© AA
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TESK Başkanı Bendevi Palandöken, ekmek ve sigaranın sadece bakkallarda satılmasını öngören yasanın Meclis'te olduğunu söyledi. Palandöken, "Devletin en üst kademeleriyle konuştum. Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak” dedi.
Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası, 27. Olağan Genel Kurulu, Ankara Ticaret Odası Congresium’da yapıldı. Mevcut Oda Başkanı ve TESK Başkanı Bendevi Palandöken ile Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Alparslan Aydın ve Ramazan Yalçın başkanlığa aday oldu.
Bakkalların sorunlarını gündemde tuttuğunu belirten Palandöken, adaylık konuşmasında şunları ifade etti:
"Devletin en üst kademesiyle konuşup, bu meselelerin halliyle ilgili de önemli çalışma yaptık. Biliyorsunuz, Meclis’te yasa. Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak. Bu ürünleri sadece bakkallar satacak. Açma kapama saatleri yılladır söylediğimiz şey. Ama maalesef bu pazar günleri AVM’ler ve zincir marketlerin açılmamasıyla ilgili sorunun çözülmemesinin nedeni bu işi yapan insanların tamamının ticaretten menni gibi bir şeydir. Biz sizi o pandemi sürecinde de işyerlerinizi açtırdığımız gibi o dönemde de zincirlerin diğer ürünleri satmamasını temin eden bir arkadaşım.”
Bendevi Palandöken - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
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TESK Genel Başkanı Palandöken: Bu fiyat artışları kaçak sigara satışı ve alkole yöneltecektir
4 Ocak, 23:07
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