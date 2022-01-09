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TOGG'un Gemlik'te yapımı devam eden fabrikasının yükselişi kameralara yansıdı
TOGG'un Gemlik'te yapımı devam eden fabrikasının yükselişi kameralara yansıdı
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un Gemlik'te yapımı devam eden fabrikasının hızlı yükselişi kameralara yansıdı. 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T20:48+0300
2022-01-09T20:51+0300
türkiye
bursa
fabrika
togg
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Firma tarafından çekilen hızlandırılmış görüntüler fabrikanın hızlı yükselişini gözler önüne sererken, milyonlarca kişide heyecana sebep oldu. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda geçtiğimiz gün sergilenerek ilk kez dünya sahnesine çıkmış TOGG'un 3 yıldaki hızlı yükselişi başta CEO Gürcan Karakaş olmak üzere milyonlarca kişiyi duygulandırmıştı.Firma 14 bin 600 ton çelik montajı, 33 bin metrekare çatı panel montajı ve 19 bin 734 metrekare kör kalıp montajının tamamladığını Gemlik fabrikasında yapımı devam eden boyahane ile toplamda 250 adet robotun yer alacağı seri üretim bantlarının kuruluş aşamasının hızlandırılmış videosunu yayınladı. Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen video büyük bir heyecan ve mutluluğa sebep oldu.100 kilometre hıza 4.8 saniyede çıkacakTürkiye'nin otomobili TOGG piyasaya çıktığında 200 ile 3400 beygir gücü ile 0'dan 100'e 4.8 saniyede çıkış 500 km WLTP menzili sunacak. Özelliklerin hepsi mobility ekosistemine entegre edilecek. 2022’nin 4. çeyreğinde seri üretime hazır olacak ve sertifikasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra seri üretim 2023’ün 1. çeyreğinde başlamış olacak.Gemlik'e ikinci fabrikaTürkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile Çinli enerji devi Farasis’in ortaklığında kurulan SIRO, Gemlik’te batarya hücresi ve modül üretimi tesisi kuracak. Türkiye’nin ilk otomobil batarya fabrikası olacak tesis, 2 bin 200 kişiye iş imkanı sağlayacak. 2 milyon araç üretme kapasitesine sahip 30 milyar dolardan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrisi için dev bir adım sayılan TOGG ve Farasis ortaklığında SIRO, 15 gigawatt saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak. Gemlik’teki fabrikada otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalarda enerji depolama çözümleri geliştirecek. TOGG'un batarya modül ve paketlerini üretecek olan SIRO, enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı, temiz ve verimli bir enerji sistemi gelişimini hızlandırmayı amaçlıyor. Yatırımda 400’ü nitelikli 2 bin 200 kişiye iş imkanı öngörülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220103/togg-ceosu-karakas-gelecekte-scooter-ve-kucuk-araclar-da-uretebiliriz-1052342389.html
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bursa, fabrika, togg

TOGG'un Gemlik'te yapımı devam eden fabrikasının yükselişi kameralara yansıdı

20:48 09.01.2022 (güncellendi: 20:51 09.01.2022)
© İHA / İHATürkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un Gemlik'te yapımı devam eden fabrikasının hızlı yükselişi kameralara yansıdı.
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un Gemlik'te yapımı devam eden fabrikasının hızlı yükselişi kameralara yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© İHA / İHA
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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un Gemlik'te yapımı devam eden fabrikasının hızlı yükselişi kameralara yansıdı.
Firma tarafından çekilen hızlandırılmış görüntüler fabrikanın hızlı yükselişini gözler önüne sererken, milyonlarca kişide heyecana sebep oldu.
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda geçtiğimiz gün sergilenerek ilk kez dünya sahnesine çıkmış TOGG'un 3 yıldaki hızlı yükselişi başta CEO Gürcan Karakaş olmak üzere milyonlarca kişiyi duygulandırmıştı.
Firma 14 bin 600 ton çelik montajı, 33 bin metrekare çatı panel montajı ve 19 bin 734 metrekare kör kalıp montajının tamamladığını Gemlik fabrikasında yapımı devam eden boyahane ile toplamda 250 adet robotun yer alacağı seri üretim bantlarının kuruluş aşamasının hızlandırılmış videosunu yayınladı. Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen video büyük bir heyecan ve mutluluğa sebep oldu.

100 kilometre hıza 4.8 saniyede çıkacak

Türkiye'nin otomobili TOGG piyasaya çıktığında 200 ile 3400 beygir gücü ile 0'dan 100'e 4.8 saniyede çıkış 500 km WLTP menzili sunacak. Özelliklerin hepsi mobility ekosistemine entegre edilecek. 2022’nin 4. çeyreğinde seri üretime hazır olacak ve sertifikasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra seri üretim 2023’ün 1. çeyreğinde başlamış olacak.

Gemlik'e ikinci fabrika

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile Çinli enerji devi Farasis’in ortaklığında kurulan SIRO, Gemlik’te batarya hücresi ve modül üretimi tesisi kuracak. Türkiye’nin ilk otomobil batarya fabrikası olacak tesis, 2 bin 200 kişiye iş imkanı sağlayacak. 2 milyon araç üretme kapasitesine sahip 30 milyar dolardan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrisi için dev bir adım sayılan TOGG ve Farasis ortaklığında SIRO, 15 gigawatt saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak.
Gemlik’teki fabrikada otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalarda enerji depolama çözümleri geliştirecek. TOGG'un batarya modül ve paketlerini üretecek olan SIRO, enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı, temiz ve verimli bir enerji sistemi gelişimini hızlandırmayı amaçlıyor. Yatırımda 400’ü nitelikli 2 bin 200 kişiye iş imkanı öngörülüyor.
TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
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TOGG CEO'su Karakaş: Gelecekte scooter ve küçük araçlar da üretebiliriz
3 Ocak, 09:41
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