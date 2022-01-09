Tunceli'de Kovid-19 nedeniyle eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı

"Açık alanlarda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildirisi, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, sinevizyon gösterimi gibi tüm eylem ve etkinlikler 23 Ocak günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."