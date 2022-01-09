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Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 173 can kaybı, 61 bin 727 yeni vaka
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Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 173 can kaybı, 61 bin 727 yeni vaka
Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 173 can kaybı, 61 bin 727 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte 384 bin 49 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 727 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi. 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T19:37+0300
2022-01-09T19:39+0300
koronavirüs
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 173 can kaybı, 61 bin 727 yeni vaka

19:37 09.01.2022 (güncellendi: 19:39 09.01.2022)
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Türkiye'de son 24 saatte 384 bin 49 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 727 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son üç hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda %6,2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar."
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