KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 173 can kaybı, 61 bin 727 yeni vaka
19:37 09.01.2022 (güncellendi: 19:39 09.01.2022)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye'de son 24 saatte 384 bin 49 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 727 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son üç hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda %6,2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar."
Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son üç hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda %6,2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar. pic.twitter.com/hq2w0I7MUa— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 9, 2022