Türkmen lider Berdimuhamedov’dan ‘Cehennem Kapısı’nın söndürülmesi talimatı

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un ‘Cehennemin Kapısı’ olarak da bilinen Karakum çölündeki gaz kraterinin söndürülmesi talimatı verdiği bildirildi.Türkmenistan basınının aktardığına göre Berdimuhamedov, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında, Karakum çölündeki gaz kraterinin çevreye ve bölge halkının sağlığına zarar verdiğini belirterek, ülkenin petrol ve doğalgaz kompleksinden sorumlu Başkan Yardımcısı Şahım Abdrahmanov’a, kraterin söndürülmesi için gerekli çalışmaların başlatılması talimatı verdi.Ayrıca, bilimsel çalışmalar düzenleme ve gaz krateri sorununun çözümü için gerekirse yabancı uzmanlardan yardım alınması talimatı veren Bedrimuhamedov, ülkenin krater nedeniyle faydalanamadığı hammaddeleri yurt dışına satabileceği, bunlardan elde edilecek gelirle vatandaşların refahının arttırılabileceğini kaydetti.
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, ‘Cehennemin Kapısı’ olarak bilinen gaz kraterinin söndürülmesi talimatı verdi.
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un ‘Cehennemin Kapısı’ olarak da bilinen Karakum çölündeki gaz kraterinin söndürülmesi talimatı verdiği bildirildi.
Türkmenistan basınının aktardığına göre Berdimuhamedov, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında, Karakum çölündeki gaz kraterinin çevreye ve bölge halkının sağlığına zarar verdiğini belirterek, ülkenin petrol ve doğalgaz kompleksinden sorumlu Başkan Yardımcısı Şahım Abdrahmanov’a, kraterin söndürülmesi için gerekli çalışmaların başlatılması talimatı verdi.
Ayrıca, bilimsel çalışmalar düzenleme ve gaz krateri sorununun çözümü için gerekirse yabancı uzmanlardan yardım alınması talimatı veren Bedrimuhamedov, ülkenin krater nedeniyle faydalanamadığı hammaddeleri yurt dışına satabileceği, bunlardan elde edilecek gelirle vatandaşların refahının arttırılabileceğini kaydetti.