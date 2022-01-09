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https://tr.sputniknews.com/20220109/uzmanlardan-icki-siselerine-kanser-uyarisi-konulmasi-teklifi-1052541995.html
Uzmanlardan içki şişelerine 'kanser uyarısı' konulması teklifi: 'Balık oltasının üzerinde bile var'
Uzmanlardan içki şişelerine 'kanser uyarısı' konulması teklifi: 'Balık oltasının üzerinde bile var'
Kanadalı uzmanlar, içki şişelerinde alkolün kanser riskini artırdığına yönelik etiketleme yapılmasını istiyor. 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T04:24+0300
2022-01-09T04:30+0300
yaşam
kanada
kanser
içki
uyarı
şişe
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Kanada resmi yayın kuruluşu CBC’de yer alan bir haberde, uzmanların, ülke genelinde satılan tüm içki şişelerinin üzerine risk farkındalığını artırmak için alkolün kansere neden olduğuna dair uyarı etiketleri konulmasını istedikleri belirtildi.Haberde görüşlerine yer verilen Victoria Üniversitesi Madde Kullanımı Araştırma Enstitüsü araştırmacılarından Tim Stockwell, "Günde bir kadeh içki içmek bile kanser riskinizi artırır. Bu kadınsanız meme kanseri dahil, sindirim sistemi, ağız veya mide kanserleri olabilir " bilgisini verdi.'Alkol içmede güvenli bir miktar yok'İnsanların, alkollü içkinin önlenebilir kanserin en önemli nedenlerinden biri olduğunu anlamaları gerektiğine işaret eden Stockwell, "Bu bir sır değil ama çok az Kanadalı gerçeği biliyor ve çok azı da duymak isteyebilir. Herhangi bir miktarda alınan alkol kansere neden olabilir. Alkol içmede güvenli bir miktar yok’" ifadelerini kullandı.Alkollü içkinin, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı tarafından onlarca yıldır insanlar için "1. Grup Kanserojen" olarak sınıflandırıldığı belirtilen haberde, Kanadalıların büyük çoğunluğunun risk hakkında hiçbir fikri olmadığı kaydedildi.'2020’de alkol kaynaklı 7 bin kanser vakası saptandı'Kanada Madde Kullanım Araştırmaları Enstitüsü'ne göre, Kanadalı içicilerin sadece yüzde 25'inin alkollü içkinin kansere neden olabileceğini bildiğine işaret edilen haberde, aynı verilere göre ülkede sadece 2020'de alkollü içki kaynaklı 7 bin yeni kanser vakası saptandığına dikkat çekildi.Haberde görüşlerine başvurulan Oshawa'daki Durham Bölgesel Kanser Merkezi onkologlarından Dr. Fawaad ​​Iqbal, alkol satışlarının Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana arttığını, bunun kanser vakalarında yaklaşan küresel artış endişelerini tetiklediğini kaydetti.İçki içmenin çok normalleştirildiğini, bir rahatlama ve ödül şekli olarak kullanıldığını ifade eden Dr. Iqbal, "Kovid-19 salgını sona erecek, evet doğru ama kanser devam edecek ve insanlar daha fazla içtiği için daha fazla kanser olacak" değerlendirmesini yaptı.'Balık oltasının üzerinde bile kanser uyarısı var'Çocuklarına balık tutmaları için oltalar aldığını anlatan Dr. Iqbal, "Bu oltaların üzerinde bile kansere neden olabileceğini hatırlatan uyarı etiketleri var. Oysa her yerde bulunan ve birinci seviye bir kanserojen olan alkolün üzerinde özel bir uyarı yok" uyarısında bulundu.Iqbal, Kanada Tabipler Birliği'ne, alkollü içeceklerin tüketiciyi kanser riskine karşı açıkça uyaran bir etiketleme için öneri taslağı hazırlayıp sunduğunu, bu konudaki düşüncelerini Ontario İçki Kuruluna, eyalet ve federal sağlık yetkilileri ile Başbakan Justin Trudeau’ya ulaştırdığını bildirdi.Öte yandan içki şişelerinin üzerine kansere neden olabileceğine dair uyarı etiketlerinin konulması uygulaması, Kanada’da ilk kez Yukon eyaletinde gerçekleştirildi.Yukon’da 2017 yılında halk sağlığı araştırmacıları ve Yukon hükümeti işbirliği ile Whitehorse kentindeki devlete ait içki dükkanında tüm alkol kaplarına kanser uyarı etiketleri yapıştırıldı.Ülkedeki tek uygulamada kanser etiketleri, yapıştırıldıktan bir aydan kısa bir süre sonra alkol üreticisi firmaların baskısı sonucu kaldırıldı.Alkol endüstrisi, Kanada ekonomisinde yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık bir büyüklüğe sahip.
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kanada, kanser, içki, uyarı, şişe

Uzmanlardan içki şişelerine 'kanser uyarısı' konulması teklifi: 'Balık oltasının üzerinde bile var'

04:24 09.01.2022 (güncellendi: 04:30 09.01.2022)
© Fotoğraf : JOURNAL/Mikhail Tereshchenkoİçki-Alkol-Rusya
İçki-Alkol-Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© Fotoğraf : JOURNAL/Mikhail Tereshchenko
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Kanadalı uzmanlar, içki şişelerinde alkolün kanser riskini artırdığına yönelik etiketleme yapılmasını istiyor.
Kanada resmi yayın kuruluşu CBC’de yer alan bir haberde, uzmanların, ülke genelinde satılan tüm içki şişelerinin üzerine risk farkındalığını artırmak için alkolün kansere neden olduğuna dair uyarı etiketleri konulmasını istedikleri belirtildi.
Haberde görüşlerine yer verilen Victoria Üniversitesi Madde Kullanımı Araştırma Enstitüsü araştırmacılarından Tim Stockwell, "Günde bir kadeh içki içmek bile kanser riskinizi artırır. Bu kadınsanız meme kanseri dahil, sindirim sistemi, ağız veya mide kanserleri olabilir " bilgisini verdi.

'Alkol içmede güvenli bir miktar yok'

İnsanların, alkollü içkinin önlenebilir kanserin en önemli nedenlerinden biri olduğunu anlamaları gerektiğine işaret eden Stockwell, "Bu bir sır değil ama çok az Kanadalı gerçeği biliyor ve çok azı da duymak isteyebilir. Herhangi bir miktarda alınan alkol kansere neden olabilir. Alkol içmede güvenli bir miktar yok’" ifadelerini kullandı.
Alkollü içkinin, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı tarafından onlarca yıldır insanlar için "1. Grup Kanserojen" olarak sınıflandırıldığı belirtilen haberde, Kanadalıların büyük çoğunluğunun risk hakkında hiçbir fikri olmadığı kaydedildi.

'2020’de alkol kaynaklı 7 bin kanser vakası saptandı'

Kanada Madde Kullanım Araştırmaları Enstitüsü'ne göre, Kanadalı içicilerin sadece yüzde 25'inin alkollü içkinin kansere neden olabileceğini bildiğine işaret edilen haberde, aynı verilere göre ülkede sadece 2020'de alkollü içki kaynaklı 7 bin yeni kanser vakası saptandığına dikkat çekildi.
Haberde görüşlerine başvurulan Oshawa'daki Durham Bölgesel Kanser Merkezi onkologlarından Dr. Fawaad ​​Iqbal, alkol satışlarının Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana arttığını, bunun kanser vakalarında yaklaşan küresel artış endişelerini tetiklediğini kaydetti.
İçki içmenin çok normalleştirildiğini, bir rahatlama ve ödül şekli olarak kullanıldığını ifade eden Dr. Iqbal, "Kovid-19 salgını sona erecek, evet doğru ama kanser devam edecek ve insanlar daha fazla içtiği için daha fazla kanser olacak" değerlendirmesini yaptı.

'Balık oltasının üzerinde bile kanser uyarısı var'

Çocuklarına balık tutmaları için oltalar aldığını anlatan Dr. Iqbal, "Bu oltaların üzerinde bile kansere neden olabileceğini hatırlatan uyarı etiketleri var. Oysa her yerde bulunan ve birinci seviye bir kanserojen olan alkolün üzerinde özel bir uyarı yok" uyarısında bulundu.
Iqbal, Kanada Tabipler Birliği'ne, alkollü içeceklerin tüketiciyi kanser riskine karşı açıkça uyaran bir etiketleme için öneri taslağı hazırlayıp sunduğunu, bu konudaki düşüncelerini Ontario İçki Kuruluna, eyalet ve federal sağlık yetkilileri ile Başbakan Justin Trudeau’ya ulaştırdığını bildirdi.
Öte yandan içki şişelerinin üzerine kansere neden olabileceğine dair uyarı etiketlerinin konulması uygulaması, Kanada’da ilk kez Yukon eyaletinde gerçekleştirildi.
Yukon’da 2017 yılında halk sağlığı araştırmacıları ve Yukon hükümeti işbirliği ile Whitehorse kentindeki devlete ait içki dükkanında tüm alkol kaplarına kanser uyarı etiketleri yapıştırıldı.
Ülkedeki tek uygulamada kanser etiketleri, yapıştırıldıktan bir aydan kısa bir süre sonra alkol üreticisi firmaların baskısı sonucu kaldırıldı.
Alkol endüstrisi, Kanada ekonomisinde yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık bir büyüklüğe sahip.
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