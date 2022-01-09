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Eğitime kar engeli: 3 ilde okullar yarın tatil
Eğitime kar engeli: 3 ilde okullar yarın tatil
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilde eğitime pazartesi günü ara verildi. 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T23:06+0300
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okul
kar
tatil
türkiye
bitlis
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Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 10.01.2022 Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 10.01.2022 Pazartesi günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.Tatvan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçemizde 10.01.2022 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. İlçemizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 10.01.2022 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 10.01.2022 Pazartesi günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.Bingöl'de eğitime 1 gün ara verildiBingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve 7 ilçedeki okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Devam eden yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel aksamalara bağlı olarak ilimiz genelindeki (merkez ve 7 ilçe) resmi ve özel eğitim kurumlarında 10.01.2022 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Pülümür ve Ovacık ilçelerinin ardından Nazimiye ilçesinde de eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Nazımiye, Pülümür ve Ovacık ilçelerimizde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.
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tunceli, okul, kar, tatil, bitlis, bingöl

Eğitime kar engeli: 3 ilde okullar yarın tatil

23:06 09.01.2022 (güncellendi: 23:53 09.01.2022)
© AAOkullara kar tatili
Okullara kar tatili - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© AA
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Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilde eğitime pazartesi günü ara verildi.
Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 10.01.2022 Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 10.01.2022 Pazartesi günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.
Tatvan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçemizde 10.01.2022 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. İlçemizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 10.01.2022 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 10.01.2022 Pazartesi günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

Bingöl'de eğitime 1 gün ara verildi

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve 7 ilçedeki okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Devam eden yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel aksamalara bağlı olarak ilimiz genelindeki (merkez ve 7 ilçe) resmi ve özel eğitim kurumlarında 10.01.2022 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.
Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Pülümür ve Ovacık ilçelerinin ardından Nazimiye ilçesinde de eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Nazımiye, Pülümür ve Ovacık ilçelerimizde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.
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