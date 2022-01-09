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Yakalanan hırsızlık şüphelileri kendini savundu: 'Beni biliyorsunuz komiserim, benim suçum yok'
Yakalanan hırsızlık şüphelileri kendini savundu: 'Beni biliyorsunuz komiserim, benim suçum yok'
Konya’da bir inşaattan demir çaldığı belirlenen şüpheliler kaçmaya çalıştıkları sırada polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan... 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T01:55+0300
2022-01-09T01:55+0300
türkiye
konya
hırsız
siyahlara polis şiddeti
şüpheli
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Sokak üzerinde yapımı devam eden inşaatı bir süre kontrol ettikten sonra inşaat alanındaki demirleri çalan şüphelileri fark eden bekçi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipleri fark eden iki şüpheli, kaçmak istedikleri sırada yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ekip aracına alındı. Şüphelilerin Ahmet I. ile Adem Ç. olduğu belirlenirken “Beni biliyorsunuz komiserim, benim suçum yok” diye kendini savunması dikkat çekti. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre şüphelileri fark eden inşaat bekçisi Duray Kılıç, “Olaydan 45 dakika falan önce geldiler ve birisi teli kaldırdı kontrol edip gittiler. Daha sonra arabayla tekrar buraya geldiler. İki kişi arka taraftan geliyordu. Bunlar da buradan kaçtılar. 45 dakika sonra falan ben arkadaşlarımı çağırdım. Onlar da geldi ve daha sonra tekrar geldi bu iki kişiden biri içeriye girdi. Diğeri de içeriden alıyordu. Ben polisi aradım. Çıkmadım kulübeden arkadaşlar da hemen geldi. Biri bu tarafa diğeri şu tarafa kaçtı sonra yakalandılar” dedi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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konya, hırsız, siyahlara polis şiddeti, şüpheli

Yakalanan hırsızlık şüphelileri kendini savundu: 'Beni biliyorsunuz komiserim, benim suçum yok'

01:55 09.01.2022
© İHAYakalanan hırsızlık şüphelileri kendini savundu: 'Beni biliyorsunuz komiserim, benim suçum yok'
Yakalanan hırsızlık şüphelileri kendini savundu: 'Beni biliyorsunuz komiserim, benim suçum yok' - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© İHA
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Konya’da bir inşaattan demir çaldığı belirlenen şüpheliler kaçmaya çalıştıkları sırada polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler “Beni biliyorsunuz komiserim, benim suçum yok” diye kendini savundu.
Sokak üzerinde yapımı devam eden inşaatı bir süre kontrol ettikten sonra inşaat alanındaki demirleri çalan şüphelileri fark eden bekçi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine ulaşan ekipleri fark eden iki şüpheli, kaçmak istedikleri sırada yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ekip aracına alındı. Şüphelilerin Ahmet I. ile Adem Ç. olduğu belirlenirken “Beni biliyorsunuz komiserim, benim suçum yok” diye kendini savunması dikkat çekti.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre şüphelileri fark eden inşaat bekçisi Duray Kılıç, “Olaydan 45 dakika falan önce geldiler ve birisi teli kaldırdı kontrol edip gittiler. Daha sonra arabayla tekrar buraya geldiler. İki kişi arka taraftan geliyordu. Bunlar da buradan kaçtılar. 45 dakika sonra falan ben arkadaşlarımı çağırdım. Onlar da geldi ve daha sonra tekrar geldi bu iki kişiden biri içeriye girdi. Diğeri de içeriden alıyordu. Ben polisi aradım. Çıkmadım kulübeden arkadaşlar da hemen geldi. Biri bu tarafa diğeri şu tarafa kaçtı sonra yakalandılar” dedi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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