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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220109/yarinki-kgao-zirvesine-putin-de-katilacak--1052552292.html
Yarınki KGAÖ zirvesine Putin de katılacak
Yarınki KGAÖ zirvesine Putin de katılacak
Kremlin Sözcüsü Peskov, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) çevrimiçi zirvesinin yarın gerçekleştirilmesi planlandığını, Rusya Devlet Başkanı Putin’in de... 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T16:06+0300
2022-01-09T16:49+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
rusya
kazakistan
vladimir putin
dmitriy peskov
barış gücü
almatı
kgaö
tatbikat
tahliye
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Gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kazakistan’daki şiddet olaylarının konuşulacağı Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) çevrimiçi zirvesinin yarın gerçekleştirileceğini doğruladı. Peskov, Putin’in katılımı için de hazırlandıklarını ifade etti. Daha önce Ermenistan Başbakanlığı’ndan Kazakistan konulu KGAÖ zirvesinin 10 Ocak’ta yapılacağı belirtilmişti. 'Barış güçleri istikrar tam manasıyla sağlanıncaya kadar Kazakistan’da kalacak' Diğer yandan Kazakistan’daki KGAÖ barış güçlerini komuta edecek Rusya Hava İndirme Kuvvetleri Komutanı Andrey Serdyukov, barış güçlerinin ülkede konuşlandırılması görevinin tamamlandığını söyledi. Serdyukov, barış güçlerinin ülkedeki durum tam manasıyla istikrara kavuşuncaya kadar kalacağını, Almatı’daki önemli askeri ve devlet binalarını koruduklarını ifadelerini de kullandı.Almatı’dan 500 Rus vatandaşı tahliye edildi Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Savunma Bakanlığı’na ait uçaklarla Almatı’dan 500 Rus vatandaşının da tahliyesi gerçekleştirildi.
rusya
kazakistan
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rusya, kazakistan, vladimir putin, dmitriy peskov, barış gücü, almatı, kgaö, tatbikat, tahliye, havalimanı

Yarınki KGAÖ zirvesine Putin de katılacak

16:06 09.01.2022 (güncellendi: 16:49 09.01.2022)
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) çevrimiçi zirvesinin yarın gerçekleştirilmesi planlandığını, Rusya Devlet Başkanı Putin’in de zirveye katılacağını söyledi.
Gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kazakistan’daki şiddet olaylarının konuşulacağı Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) çevrimiçi zirvesinin yarın gerçekleştirileceğini doğruladı. Peskov, Putin’in katılımı için de hazırlandıklarını ifade etti.
Daha önce Ermenistan Başbakanlığı’ndan Kazakistan konulu KGAÖ zirvesinin 10 Ocak’ta yapılacağı belirtilmişti.

'Barış güçleri istikrar tam manasıyla sağlanıncaya kadar Kazakistan’da kalacak'

Diğer yandan Kazakistan’daki KGAÖ barış güçlerini komuta edecek Rusya Hava İndirme Kuvvetleri Komutanı Andrey Serdyukov, barış güçlerinin ülkede konuşlandırılması görevinin tamamlandığını söyledi.
Serdyukov, barış güçlerinin ülkedeki durum tam manasıyla istikrara kavuşuncaya kadar kalacağını, Almatı’daki önemli askeri ve devlet binalarını koruduklarını ifadelerini de kullandı.
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya Savunma Bakanlığı ayrıca Almatı Havalimanı’nda KGAÖ barış güçleri kapsamındaki Rus birliklerin tatbikat gerçekleştirdiğini duyurdu. Tatbikat sırasında olağanüstü durumların önlenmesiyle ilgili faaliyetler yürütüldü.
Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Almatı Havalimanı’nda KGAÖ barış güçleri kapsamındaki Rus birliklerin tatbikat gerçekleştirdiğini duyurdu. Tatbikat sırasında olağanüstü durumların önlenmesiyle ilgili faaliyetler yürütüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Almatı Havalimanı’nda KGAÖ barış güçleri kapsamındaki Rus birliklerin tatbikat gerçekleştirdiğini duyurdu. Tatbikat sırasında olağanüstü durumların önlenmesiyle ilgili faaliyetler yürütüldü.
© Sputnik
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Almatı’dan 500 Rus vatandaşı tahliye edildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Savunma Bakanlığı’na ait uçaklarla Almatı’dan 500 Rus vatandaşının da tahliyesi gerçekleştirildi.
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