https://tr.sputniknews.com/20220109/yarinki-kgao-zirvesine-putin-de-katilacak--1052552292.html

Yarınki KGAÖ zirvesine Putin de katılacak

Yarınki KGAÖ zirvesine Putin de katılacak

Kremlin Sözcüsü Peskov, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) çevrimiçi zirvesinin yarın gerçekleştirilmesi planlandığını, Rusya Devlet Başkanı Putin’in de... 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T16:06+0300

2022-01-09T16:06+0300

2022-01-09T16:49+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

rusya

kazakistan

vladimir putin

dmitriy peskov

barış gücü

almatı

kgaö

tatbikat

tahliye

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Gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kazakistan’daki şiddet olaylarının konuşulacağı Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) çevrimiçi zirvesinin yarın gerçekleştirileceğini doğruladı. Peskov, Putin’in katılımı için de hazırlandıklarını ifade etti. Daha önce Ermenistan Başbakanlığı’ndan Kazakistan konulu KGAÖ zirvesinin 10 Ocak’ta yapılacağı belirtilmişti. 'Barış güçleri istikrar tam manasıyla sağlanıncaya kadar Kazakistan’da kalacak' Diğer yandan Kazakistan’daki KGAÖ barış güçlerini komuta edecek Rusya Hava İndirme Kuvvetleri Komutanı Andrey Serdyukov, barış güçlerinin ülkede konuşlandırılması görevinin tamamlandığını söyledi. Serdyukov, barış güçlerinin ülkedeki durum tam manasıyla istikrara kavuşuncaya kadar kalacağını, Almatı’daki önemli askeri ve devlet binalarını koruduklarını ifadelerini de kullandı.Almatı’dan 500 Rus vatandaşı tahliye edildi Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Savunma Bakanlığı’na ait uçaklarla Almatı’dan 500 Rus vatandaşının da tahliyesi gerçekleştirildi.

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kazakistan

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rusya, kazakistan, vladimir putin, dmitriy peskov, barış gücü, almatı, kgaö, tatbikat, tahliye, havalimanı