https://tr.sputniknews.com/20220110/2021in-en-cok-satan-araba-modelleri-belli-oldu-1052584255.html

2021'in en çok satan araba modelleri belli oldu

2021'in en çok satan araba modelleri belli oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılında, bir önceki yıla göre %4,6 oranında... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T17:24+0300

2022-01-10T17:24+0300

2022-01-10T17:24+0300

türkiye

otomobil

türkiye

satış

porsche

subaru

ferrari

bmw

audi

volkswagen (vw)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052004579_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5506be6ec7bcb01ef2ccf64fe2710db1.jpg

2021 yılı Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %46,0 azalarak 43.559 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %20,7 azalarak 18.684 adet oldu.Ayrıca hibrit ve elektrikli araçların da yükselişi sürüyor. 2021'de 2.846 adet elektrikli ve 49.493 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2020 yılında 24.131 adet hibrit ve 844 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşmişti. İşte 2021 yılından en çok satılan araçlar:SMART: 9 adet satış gerçekleştiEn çok satan modeli Smart Fortwo: 9 adet11 adet BENTLEY satıldı.En çok satan modeli GT V8: 4 adetLAMBORGHINI 16 adet satıldıEn çok satan modeli Urus: 9 adetFERRARI 22 adet satıldıEn çok satan modeli F8 Spider: 5 adetASTON MARTIN - 33 adetEn çok satan modeli Rapide S: 8 adet53 adet DFSK satıldı.En çok satan modeli Seres 3: 53 adetMASERATI 101 adet satıldıEn çok satan modeli Ghibli: 51 adetJAGUAR 138 adet satıldıEn çok satan modeli E-Pace: 55 adetMAZDA - 153 adet satıldıEn çok satan modeli Mazda MX-5: 65 adetKARSAN - 187 adet satıldıEn çok satan modeli Jest: 187 adetALFA ROMEO - 197 Adet satıldıEn çok satan modeli Giulietta: 148 adetLEXUS - 232 adet satıldıEn çok satan modeli RX: 162 adetCUPRA - 285 adet satıldıEn çok satan modeli Formentor: 275 adetMG 468 adet satıldıEn çok satan modeli ZS EV: 318 adetPORSCHE - 627 adet satıldıEn çok satan modeli Taycan: 353 adetSUBARU - 796 adet satıldıEn çok satan modeli XV: 679 adetDS - 918 adet satıldıEn çok satan modeli DS 7 Crossback: 898 adetSSANGYONG - 1007 adet satıldıEn çok satan modeli Korando: 585 adetEn çok satan ticari modeli Musso Grand: 420 adetISUZU - 1107 adet satıldıEn çok satan modeli D-MAX: 721 adetMINI - 1394 adet satıldıEn çok satan modeli Countryman: 734 adetLAND ROVER - 1804 adet satıldıEn çok satan modeli Range Rover Evoque: 736 adetIVECO - 2652 adet satıldıEn çok satan modeli Daily Kamyonet: 2652 adetJEEP - 3164 adet satıldıEn çok satan modeli Renegade: 1785 adetSUZUKI - 3826 adet satıldıEn çok satan modeli Vitara: 2114 adetMITSUBISHI - 4914 adet satıldıEn çok satan otomobil modeli Space Star: 880 adetEn çok satan ticari modeli L-200: 3775 adetVOLVO - 8000 adet satıldıEn çok satan modeli XC90: 2416 adetSEAT - 12.457 adet satıldıEn çok satan modeli Arona: 4358 adetAUDI - 14.036 adet satıldıEn çok satan modeli A3 sedan: 3882 adetNISSAN - 14.096 adet satıldıEn çok satan modeli Qashgai: 7587 adetEn çok satan ticari modeli Navara: 1316 adetBMW - 15.555 adet satıldıEn çok satan modeli 3 Serisi: 4092 adetKIA - 16.583 adet satıldıEn çok satan modeli Sportage: 5701 adetMERCEDES-BENZ - 21.498 adet satıldıEn çok satan modeli C Serisi: 4954 adetSKODA - 25.228 adet satıldıEn çok satan modeli Octavia: 6956 adetOPEL - 25.921 adet satıldıEn çok satan modeli Corsa: 8375 adetHONDA - 28.150 adet satıldıEn çok satan modeli Civic Sedan: 22.334 adetCITROEN - 28.771 adet satıldıEn çok satan modeli C3: 6753 adetDACIA - 34.866 adetEn çok satan modeli Duster: 19.038 adetEn çok satan hafif ticari modeli Dokker Combi: 4942 adetHYUNDAI - 38.530 adet satıldıEn çok satan modeli i20: 16.321 adetPEUGEOT - 38.968 adet satıldıEn çok satan modeli 2008: 9176 adetTOYOTA - 52.588 adet satıldıEn çok satan modeli Corolla: 41.343 adetFORD - 67.269 adet satıldıEn çok satan modeli Focus: 5855 adetVOLKSWAGEN 68 bin 186 adetEn çok satan modeli Passat: 17.362 adetRENAULT - 81.280 adet satıldıEn çok satan modeli Clio HB: 36.438 adetListenin ilk sırasında yer alan Fiat, toplamda 121 bin 254 araç satış rakamına ulaştı.En çok satan modeli Egea Sedan: 49.698 adetMARKA SATIŞ (BİNEK + TİCARİ)FIAT: 121.254 (73.081 + 48.173)RENAULT: 81.280 (75.561 + 5.719)VOLKSWAGEN: 68.186 (53.523 + 14.663)En çok satan modellerModel dökümlerine göre incelendiğinde ise en çok satan 5 otomobil modeli şunlar:1 - FIAT EGEA SEDAN- 49.698 adet2 - TOYOTA COROLLA - 41.343 adet3 - RENAULT CLİO HB - 36.438 adet4 - RENAULT MEGANE SEDAN - 29.832 adet5 - HONDA CIVIC SEDAN - 22.334 adet

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

otomobil, türkiye, satış, porsche, subaru, ferrari, bmw, audi, volkswagen (vw), ford, mercedes