https://tr.sputniknews.com/20220110/500-kisiyi-isten-cikardigi-belirtilen-oppodan-aciklama-artan-maliyetler-kapasiteyi-etkiledi-1052571550.html

500 kişiyi işten çıkardığı belirtilen Oppo'dan açıklama: Artan maliyetler kapasiteyi etkiledi

500 kişiyi işten çıkardığı belirtilen Oppo'dan açıklama: Artan maliyetler kapasiteyi etkiledi

Oppo Türkiye, son günlerde gündemde olan işten çıkarmalarla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada artan maliyetlerin İstanbul'daki fabrikada hedeflenen üretim... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T12:06+0300

2022-01-10T12:06+0300

2022-01-10T12:06+0300

ekonomi

işten çıkarma

maliyet

oppo

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Geçtiğimiz günlerde 500 kişiyi işten çıkardığı belirtilen ve işçilerinin fabrika önünde protesto düzenlediği cep telefonu markası Oppo'dan açıklama geldiBloomberg HT'den Cemre Nur Karaca'nın haberine göre, şirket açıklamasında işten çıkarma gerekçesi olarak artan hammadde fiyatlarını ve yedek parça sıkıntısına bağlı üretim yavaşlamasını işaret etti.“Artan maliyetler hedeflenen üretim kapasitesini etkilemiştir. Ne yazık ki, sonuç olarak, geçtiğimiz günlerde bazı işten çıkarmalar oldu” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Dünya genelinde devam eden hammadde ve yedek parça sıkıntısı ve buna bağlı fiyat artışları, Oppo ürünlerinin üretildiği İstanbul'daki fabrikanın da hedeflenen üretim kapasitesini etkilemiştir. Ne yazık ki, sonuç olarak, geçtiğimiz günlerde bazı işten çıkarmalar oldu. Ancak Türkiye, Oppo için önemli bir pazar olmaya devam ediyor ve Oppo bu pazarda uzun vadede kalmayı planlıyor.” 50 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'ye girmiştiOppo, 2020 yılının sonunda yaklaşık 50 milyon yatırımla Türkiye'ye girme kararı almıştı.Tuzla'da kurulan tesiste test üretimleri de Mart 2021'de başlamıştı.Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, yatırım kararının ardından Bloomberg HT'ye yaptığı özel açıklamada şirketin Türkiye'deki büyümesine paralel olarak bölgeye yatırım yapma kararı alındığını belirtmişti.Zhou, "Oppo, yerli topluma vermiş olduğu sözün bir parçası olarak bir süredir Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmayı düşünüyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle olumlu görüşmeler yaptıktan sonra, yatırım kararı aldık." diye konuşmuştu

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işten çıkarma, maliyet, oppo