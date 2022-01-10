https://tr.sputniknews.com/20220110/abd-disisleri-bakan-yardimcisi-sherman-rusyanin-bazi-onerilerine-karsi-ciktik-1052590661.html

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman: Rusya'nın bazı önerilerine karşı çıktık

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman: Rusya'nın bazı önerilerine karşı çıktık

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, güvenlik garantileri müzakerelerinde Rusya'nın Avrupa konusundaki bazı önerilerini gerçi çevirdiklerini söyledi. 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T21:48+0300

2022-01-10T21:48+0300

2022-01-10T21:48+0300

wendy sherman

dünya

abd

müzakere

güvenlik

orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf)

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Rusya ile ABD arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen güvenlik garantilerine ilişkin müzakereler sona erdi.Görüşmede ABD heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, düzenlediği basın toplantısında, "ABD, Rusya’nın Avrupa'da güvenlik konusundaki bazı önerilerine geri çevirdi ve Washington ile çalışmak isteyen diğer ülkelerle olan ilişkilerinden ve işbirliğinden asla vazgeçmeyecek” dedi.Sherman, "Ancak ABD olarak başarı şansı olmayan güvenlik tekliflerini reddetmeyi sürdüreceğiz. Hiç kimsenin NATO'nun merkezi unsuru olan açık kapı politikasını engellemesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.ABD'li diplomat, "Ruslar, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasının (INF) nihai olarak sona ermesine yol açan endişelerini dile getirdiler. Bu bir müzakere değildi, bugün fikirleri masaya yatırdık ve daha gidecek çok yolumuz var. Ancak tabii ki INF ile ilgili süregelen endişeler var; ilk etapta bir INF'in olmasının tüm nedeni de zaten oydu" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220110/guvenlik-garantilerine-iliskin-rusya-abd-muzakereleri-sona-erdi-1052588113.html

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wendy sherman, abd, müzakere, güvenlik, orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf)