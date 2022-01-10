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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman: Rusya'nın bazı önerilerine karşı çıktık
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman: Rusya'nın bazı önerilerine karşı çıktık
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, güvenlik garantileri müzakerelerinde Rusya'nın Avrupa konusundaki bazı önerilerini gerçi çevirdiklerini söyledi. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T21:48+0300
2022-01-10T21:48+0300
wendy sherman
dünya
abd
müzakere
güvenlik
orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf)
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Rusya ile ABD arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen güvenlik garantilerine ilişkin müzakereler sona erdi.Görüşmede ABD heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, düzenlediği basın toplantısında, "ABD, Rusya’nın Avrupa'da güvenlik konusundaki bazı önerilerine geri çevirdi ve Washington ile çalışmak isteyen diğer ülkelerle olan ilişkilerinden ve işbirliğinden asla vazgeçmeyecek” dedi.Sherman, "Ancak ABD olarak başarı şansı olmayan güvenlik tekliflerini reddetmeyi sürdüreceğiz. Hiç kimsenin NATO'nun merkezi unsuru olan açık kapı politikasını engellemesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.ABD'li diplomat, "Ruslar, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasının (INF) nihai olarak sona ermesine yol açan endişelerini dile getirdiler. Bu bir müzakere değildi, bugün fikirleri masaya yatırdık ve daha gidecek çok yolumuz var. Ancak tabii ki INF ile ilgili süregelen endişeler var; ilk etapta bir INF'in olmasının tüm nedeni de zaten oydu" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220110/guvenlik-garantilerine-iliskin-rusya-abd-muzakereleri-sona-erdi-1052588113.html
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wendy sherman, abd, müzakere, güvenlik, orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf)

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman: Rusya'nın bazı önerilerine karşı çıktık

21:48 10.01.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Fotoğraf bankasına girDışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman
Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
/
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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, güvenlik garantileri müzakerelerinde Rusya'nın Avrupa konusundaki bazı önerilerini gerçi çevirdiklerini söyledi.
Rusya ile ABD arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen güvenlik garantilerine ilişkin müzakereler sona erdi.
Görüşmede ABD heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, düzenlediği basın toplantısında, "ABD, Rusya’nın Avrupa'da güvenlik konusundaki bazı önerilerine geri çevirdi ve Washington ile çalışmak isteyen diğer ülkelerle olan ilişkilerinden ve işbirliğinden asla vazgeçmeyecek” dedi.
Sherman, "Ancak ABD olarak başarı şansı olmayan güvenlik tekliflerini reddetmeyi sürdüreceğiz. Hiç kimsenin NATO'nun merkezi unsuru olan açık kapı politikasını engellemesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
ABD'li diplomat, "Ruslar, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasının (INF) nihai olarak sona ermesine yol açan endişelerini dile getirdiler. Bu bir müzakere değildi, bugün fikirleri masaya yatırdık ve daha gidecek çok yolumuz var. Ancak tabii ki INF ile ilgili süregelen endişeler var; ilk etapta bir INF'in olmasının tüm nedeni de zaten oydu" dedi.
Rusya-ABD müzakereleri - Cenevre, Rusya ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
DÜNYA
Güvenlik garantilerine ilişkin Rusya-ABD müzakereleri sona erdi
18:52
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