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ABD Dışişleri: Rusya ile karşılıklı konularda elverişli olan en kısa sürede görüşmeye hazırız
ABD Dışişleri: Rusya ile karşılıklı konularda elverişli olan en kısa sürede görüşmeye hazırız
ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Washington'un Moskova ile karşılıklı konulularda elverişli olan en kısa sürede görüşmeye hazır olduğunu ifade etti. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T23:01+0300
2022-01-10T23:37+0300
dünya
abd
rusya
ned price
müzakere
güvenlik
görüşme
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, bugün Rus ve Amikeran heyetleri arasında Cenevre kentinde gerçekleştirilen güvenlik garantilerine ilişkin müzakerelere dair açıklamada bulundu.Price, düzenlediği basın toplantısında, istişareler sırasında belirlenen ikili meseleleri ele almak için elverişli bir ortam oluştuğu anda Rusya ile müzakereleri sürdürmeye hazır olduklarını belirtti.Price, "Bugün belirlediğimiz karşılıklı konulardaki görüşmeleri elverişli olan en kısa sürede sürdürmeye hazırız ve bunu, bugün yapılan müzakerelerde netleştirdik" ifadelerini kullandı.Sözcü, "Yarın Dışişleri Bakan Yardımcısı (Wendy Sherman) Brüksel'e gidecek, NATO'muz ve Avrupalı müttefiklerimizle görüşecek, onlar da Rusya Federasyonu ile çok taraflı görüşmeler yapacaklar" diye konuştu.Price, önümüzdeki günlerde Moskova ile söz konusu müzakerelerin devamının nasıl olacağı konusunda diyalog olmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.Kazakistan hükümetine çağrıÖte yandan Price, protestoların ve şiddet olaylarının yaşandığı Kazakistan'daki duruma ilişkin yorumda bulunarak, Nursultan hükümetine 'uyarısız vur' emrini geri çekme çağrısı yaptı.Rusya ile ABD arasında karşılıklı güvenlik garantilerine ilişkin müzakereler bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilmişti.7.5 saat süren görüşmelerde Rus heyetine Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Amerikan heyetine ise ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlık etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220110/ryabkov-rusya-ve-abd-arasindaki-gorusmeler-karmasik-derin-ve-somut-idi-1052589009.html
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abd, rusya, ned price, müzakere, güvenlik, görüşme

ABD Dışişleri: Rusya ile karşılıklı konularda elverişli olan en kısa sürede görüşmeye hazırız

23:01 10.01.2022 (güncellendi: 23:37 10.01.2022)
© REUTERS / Kevin LamarqueNed Price
Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Washington'un Moskova ile karşılıklı konulularda elverişli olan en kısa sürede görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, bugün Rus ve Amikeran heyetleri arasında Cenevre kentinde gerçekleştirilen güvenlik garantilerine ilişkin müzakerelere dair açıklamada bulundu.
Price, düzenlediği basın toplantısında, istişareler sırasında belirlenen ikili meseleleri ele almak için elverişli bir ortam oluştuğu anda Rusya ile müzakereleri sürdürmeye hazır olduklarını belirtti.
Price, "Bugün belirlediğimiz karşılıklı konulardaki görüşmeleri elverişli olan en kısa sürede sürdürmeye hazırız ve bunu, bugün yapılan müzakerelerde netleştirdik" ifadelerini kullandı.
Sözcü, "Yarın Dışişleri Bakan Yardımcısı (Wendy Sherman) Brüksel'e gidecek, NATO'muz ve Avrupalı müttefiklerimizle görüşecek, onlar da Rusya Federasyonu ile çok taraflı görüşmeler yapacaklar" diye konuştu.
Price, önümüzdeki günlerde Moskova ile söz konusu müzakerelerin devamının nasıl olacağı konusunda diyalog olmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

Kazakistan hükümetine çağrı

Öte yandan Price, protestoların ve şiddet olaylarının yaşandığı Kazakistan'daki duruma ilişkin yorumda bulunarak, Nursultan hükümetine 'uyarısız vur' emrini geri çekme çağrısı yaptı.
Rusya ile ABD arasında karşılıklı güvenlik garantilerine ilişkin müzakereler bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilmişti.
7.5 saat süren görüşmelerde Rus heyetine Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Amerikan heyetine ise ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlık etmişti.
Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
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Ryabkov: Rusya ve ABD arasındaki görüşmeler karmaşık, derin ve somut idi
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