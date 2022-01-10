https://tr.sputniknews.com/20220110/abd-guantanamodaki-tutuklular-icin-yilda-540-milyon-dolar-harciyor-1052593194.html

'ABD, Guantanamo'daki tutuklular için yılda 540 milyon dolar harcıyor'

'ABD, Guantanamo'daki tutuklular için yılda 540 milyon dolar harcıyor'

ABD’nin terör şüphelisi olduğu gerekçesiyle Guantanamo hapishanesinde tuttuğu mahkumların yıllık maliyetinin 540 milyon dolar olduğu açıklandı. 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T21:57+0300

2022-01-10T21:57+0300

2022-01-10T21:57+0300

dünya

abd

guantanamo

gözaltı

işkence

harcama

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ABD'nin Rhode Island eyaletinde bulunan Brown Üniversitesi Watson Uluslararası ve Halkla İlişkiler Enstitüsü, 11 Eylül saldırıları sonrasında yapılan yasa dışı gözaltılar ve işkenceler konusunda rapor yayınladı.'Karanlık Taraf'ın Mirası: 9/11 Sonrası ABD'deki Yasa Dışı Gözaltı ve Soruşturmaların Maliyeti' başlıklı raporda, ABD vatandaşlarının vergilerinden Guantanamo'daki tutuklular için her yıl 540 milyon dolar harcandığına dikkat çekildi.Raporda, 11 Eylül'den sonra ABD'nin yasa dışı transferleri, gizli tutuklamaları ve işkencelerin ele alındığı belirtilerek, "Mağdurların ve şüphelilerin haklarına, ABD vergi mükelleflerine, ABD'nin dünya çapındaki ahlaki otoritesine ve herkes için evrensel insan hakları korumasını tehlikeye atarak sürdürdüğü terörle mücadele çabalarının muazzam maliyetleri değerlendiriliyor" ifadelerine yer verildi.Raporda, "Bugün ABD, yurt dışındaki yasa dışı uygulamaları kınasa bile, diğer ülkeleri bunları dizginlemeye zorlayabilecek ahlaki otoriteyi kaybetmiş görünüyor" denildi.Gözaltı merkezlerinde, aralarında çocukların da bulunduğu binlerce Müslüman tutulduRaporda, ABD ordusunun Afganistan, Irak, Guantanamo Bay başta olmak üzere dünyadaki gözaltı merkezlerinde, aralarında çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi tuttuğu kaydedildi.20 yıldır açık tutulan ve 800 kişiye yakın kişinin terör şüphelisi olarak sorgulandığı Guantanamo tutukevinde hala 39 tutuklunun bulunduğu hatırlatılan raporda, bunlardan 27’si hakkındaki yargı sürecinin henüz başlamadığına işaret edildi.Raporda, CIA tarafından dünya genelinde oluşturulan gizli merkezlerde en az 119 yabancı uyruklu kişiyi gizlice gözaltına aldığı ve en az 39'una işkence yapıldığı bir sistem oluşturulduğu ve şu ana kadar hiçbir ABD yetkilisinin CIA işkencelerinden dolayı sorumlu tutulmadığı vurgulandı.

https://tr.sputniknews.com/20211029/guantanamo-mahkumu-cianin-iskencesine-iliskin-ifade-verdi-sorgulanirken-olecegimi-dusundum-1050315271.html

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abd, guantanamo, gözaltı, işkence, harcama