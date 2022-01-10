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https://tr.sputniknews.com/20220110/abdde-enflasyon-kaygisi-koronavirusun-onune-gecti-1052594878.html
ABD'de enflasyon kaygısı koronavirüsün önüne geçti
ABD'de enflasyon kaygısı koronavirüsün önüne geçti
ABD’de yapılan bir ankette, ülkedeki ekonomik durumdan duyulan endişenin Kovid-19 salgınının önüne geçerek ilk sıraya yerleştiği ortaya çıktı. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T22:45+0300
2022-01-10T22:45+0300
2022-01-10T22:45+0300
dünya
abd
enflasyon
ekonomi
salgın
koronavirüs
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AP-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yapılan ankette katılımcılara, mevcut hükümetin 2022’de hangi sorunlara öncelik vermesi gerektiği soruldu.Ankete katılanların yüzde 68’i ekonomik gidişatı liste başına koyarken, iki yıldır ülke gündemindeki yerini koruyan Kovid-19 salgınıyla mücadele ise yüzde 37 ile ikinci sırada kaldı.Katılımcıların yüzde 14’i artan enflasyona işaret etti, geçen yıl yapılan benzeri ankette enflasyon kaygısının yüzde 1’de kaldığına dikkat çekildi.Ankette, göçmenlik sorunu yüzde 32 ile üçüncü sırada yer alırken, bunu yüzde 30 ile sağlık hizmetleri ve yüzde 26 ile siyasi sorunlar izledi.Ülke genelinde 2-7 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete 1089 ABD vatandaşı katıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220110/imfden-gelisen-ulkelere-uyari-faiz-artislarina-hazir-olun-para-birimlerinde-deger-kaybi-olabilir-1052578742.html
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abd, enflasyon, ekonomi, salgın, koronavirüs
ABD'de enflasyon kaygısı koronavirüsün önüne geçti
ABD’de yapılan bir ankette, ülkedeki ekonomik durumdan duyulan endişenin Kovid-19 salgınının önüne geçerek ilk sıraya yerleştiği ortaya çıktı.
AP-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yapılan ankette katılımcılara, mevcut hükümetin 2022’de hangi sorunlara öncelik vermesi gerektiği soruldu.
Ankete katılanların yüzde 68’i
ekonomik gidişatı liste başına koyarken, iki yıldır ülke gündemindeki yerini koruyan Kovid-19 salgınıyla mücadele ise yüzde 37 ile ikinci sırada kaldı.
Katılımcıların yüzde 14’i artan enflasyona işaret etti, geçen yıl yapılan benzeri ankette enflasyon kaygısının yüzde 1’de kaldığına dikkat çekildi.
Ankette, göçmenlik sorunu yüzde 32 ile üçüncü sırada yer alırken, bunu yüzde 30 ile sağlık hizmetleri ve yüzde 26 ile siyasi sorunlar izledi.
Ülke genelinde 2-7 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete 1089 ABD vatandaşı katıldı.