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Türkiye
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220110/abdde-gorev-yapan-prof-derya-unutmazdan-omicrona-karsi-3-uyari-1052592203.html
ABD’de görev yapan Prof. Derya Unutmaz’dan Omicron’a karşı 3 uyarı
ABD’de görev yapan Prof. Derya Unutmaz’dan Omicron’a karşı 3 uyarı
Prof. Derya Unutmaz, giderek artan Omicron varyantına karşı yapılabilecekleri Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında anlattı. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T21:27+0300
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akşam postasi
radyo
atilla güner
koronavirüs
turkovac
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ABD’de görev yapan Prof. Derya Unutmaz’dan Omicron’a karşı 3 uyarı
ABD’de görev yapan Prof. Derya Unutmaz’dan Omicron’a karşı 3 uyarı
Omicron dünyada olduğu kadar Türkiye’de de 1 haftada katlanan vaka sayılarıyla kendisini hissettiriyor. Bu durumu ABD’de Jackson Laboratory’de Bağışıklık Uzmanı olarak görev yapan Prof. Derya Unutmaz Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi. Prof. Unutmaz’ın 3 konuda uyarıları var:'Aşıda imza doğru strateji değil'"ABD’de aşı öncesi imza atmanız gereken bir kağıt yok. Hiçbir şekilde bir forma imza atmanız istenmiyor. Çünkü bu aşılar kabul görmüş onaylanmış aşılar. Türkiye’de neden imza atılıyor ve özellikle mRNA aşısına bu yapılıyor bilmiyorum. Haklı olarak insanlarda yanlış bir algı oluşuyor. 'Neden bunda imzalıyorum da diğer aşıda imzalamıyorum' diye. Bu çok yanlış bir strateji ve insanların aklında şüphe yarattı. Milyarlarca doz aşı yapıldı şimdiye kadar. Bu aşılar inanılmaz derecede güvenli. Bütün olabilecek yan etkiler ortaya çıktı. Ağır geçirebileceğiniz ölümcül olabilecek hastalığa karşı da koruyorlar. Ya aşı olacaksınız Omicron olacaksınız, ya da aşısız Omicron olacaksınız bu virüsten kaçış yok diyebilirim. Böyle bir durumla karşı karşıyayken onay formunu doğru bulmuyorum. Amerika ve İngiltere’de onay formunun olmadığını biliyorum. Amerika’da bu tür konulara çok dikkat edilir, hastaneye gittiğiniz zaman 50 adet form imzalarsınız ama aşı konusunda böyle bir form yok.'5-11 yaş arası çocukların aşılanması gerekli, neden riske giriyoruz''TURKOVAC aşısı bizi gururlandırdı ama verileri yayınlanmadı'Ülkemizde aşı çalışmalarının yapılmış olması çok çok değerli. Bunlar hem deneyimi hem üretim kapasitesini artırıyor. Ancak bilimin net bir yolu vardır. Bunun dışına çıkamazsınız. Bunu siyasi ideolojik bir görüşün içine koyamazsınız. Turkovac ile ilgili yorum yapamıyorum çünkü veri ve yayın yok. Birisinin kalkıp “bu çok iyi çalışıyor” demesi yeterli değil, öyle olsaydı o zaman bizim yayın yapmamıza gerek kalmazdı. Bu bütün aşılar için söz konusu. mRNA aşıları için yüzlerce binlerce yayın var. Bu verileri görmeden bilgimiz olmadan bir şey söyleyemeyiz. Belki çok harika bir aşı. Bu Türkiye için çok önemli bir konu. Buradan çıkan bir aşının dünyada da kabul görmesi gurur verir bize."
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radyo, atilla güner, koronavirüs, turkovac, omicron, аудио

ABD’de görev yapan Prof. Derya Unutmaz’dan Omicron’a karşı 3 uyarı

21:27 10.01.2022 (güncellendi: 21:32 10.01.2022)
AKŞAM POSTASI
ABD’de görev yapan Prof. Derya Unutmaz’dan Omicron’a karşı 3 uyarı
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Prof. Derya Unutmaz, giderek artan Omicron varyantına karşı yapılabilecekleri Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında anlattı.
Omicron dünyada olduğu kadar Türkiye’de de 1 haftada katlanan vaka sayılarıyla kendisini hissettiriyor. Bu durumu ABD’de Jackson Laboratory’de Bağışıklık Uzmanı olarak görev yapan Prof. Derya Unutmaz Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi. Prof. Unutmaz’ın 3 konuda uyarıları var:

'Aşıda imza doğru strateji değil'

"ABD’de aşı öncesi imza atmanız gereken bir kağıt yok. Hiçbir şekilde bir forma imza atmanız istenmiyor. Çünkü bu aşılar kabul görmüş onaylanmış aşılar. Türkiye’de neden imza atılıyor ve özellikle mRNA aşısına bu yapılıyor bilmiyorum. Haklı olarak insanlarda yanlış bir algı oluşuyor. 'Neden bunda imzalıyorum da diğer aşıda imzalamıyorum' diye. Bu çok yanlış bir strateji ve insanların aklında şüphe yarattı. Milyarlarca doz aşı yapıldı şimdiye kadar. Bu aşılar inanılmaz derecede güvenli. Bütün olabilecek yan etkiler ortaya çıktı. Ağır geçirebileceğiniz ölümcül olabilecek hastalığa karşı da koruyorlar. Ya aşı olacaksınız Omicron olacaksınız, ya da aşısız Omicron olacaksınız bu virüsten kaçış yok diyebilirim. Böyle bir durumla karşı karşıyayken onay formunu doğru bulmuyorum. Amerika ve İngiltere’de onay formunun olmadığını biliyorum. Amerika’da bu tür konulara çok dikkat edilir, hastaneye gittiğiniz zaman 50 adet form imzalarsınız ama aşı konusunda böyle bir form yok.

'5-11 yaş arası çocukların aşılanması gerekli, neden riske giriyoruz'

Türkiye’de aşı olmamış 11 yaş altı çocuklar var ve onlar tehdit altındalar. Aşı olsa bile bağışıklığı zayıf olan kanser hastası gibi hastalar ya da yaşlı olan insanlar hala tehdit altınlar. Toplum olarak seferberlik ruhuyla savunmamız lazım ki diğer insanları da koruyabilelim. Bunu kabul etmeyenler bence çok bencilce davranıyorlar ve kurumlar ve hükümetler de buna göre tedbirlerini alacaklar. Maalesef çocuklar çok savunmasızlar. 5-11 yaş arası çocukların muhakkak aşı onaylanmalı. Amerika’da yüzde 30 doz yapılıyor ve hiçbir yan etki gözükmedi ve koruyuculuğu da çok iyi. Çocukların genelinde hafif geçtiği doğru ama yüzde 1’inde bile ağır geçse neden o riske girelim? Çocuklarımızı korumamız gerekiyor ve endişe eden velilere en azından bu hak tanınmalı.

'TURKOVAC aşısı bizi gururlandırdı ama verileri yayınlanmadı'

Ülkemizde aşı çalışmalarının yapılmış olması çok çok değerli. Bunlar hem deneyimi hem üretim kapasitesini artırıyor. Ancak bilimin net bir yolu vardır. Bunun dışına çıkamazsınız. Bunu siyasi ideolojik bir görüşün içine koyamazsınız. Turkovac ile ilgili yorum yapamıyorum çünkü veri ve yayın yok. Birisinin kalkıp “bu çok iyi çalışıyor” demesi yeterli değil, öyle olsaydı o zaman bizim yayın yapmamıza gerek kalmazdı. Bu bütün aşılar için söz konusu. mRNA aşıları için yüzlerce binlerce yayın var. Bu verileri görmeden bilgimiz olmadan bir şey söyleyemeyiz. Belki çok harika bir aşı. Bu Türkiye için çok önemli bir konu. Buradan çıkan bir aşının dünyada da kabul görmesi gurur verir bize."
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