https://tr.sputniknews.com/20220110/adanada-cocugun-bogazina-saplanan-insaat-demiri-ameliyatla-cikarildi-1052590258.html

Adana’da çocuğun boğazına saplanan inşaat demiri ameliyatla çıkarıldı

Adana’da çocuğun boğazına saplanan inşaat demiri ameliyatla çıkarıldı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde kız çocuğunun boğazına saplanan demir çubuk ameliyatla çıkarıldı. 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T20:15+0300

2022-01-10T20:15+0300

2022-01-10T20:15+0300

türkiye

adana

çocuk

ameliyat

kaza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052590233_0:326:976:875_1920x0_80_0_0_8fe101eefe6d49ec2e3dd8b47bb8b45f.jpg

İmranlı Mahallesi'nde evlerinin yanındaki inşaat alanında oynayan 8 yaşındaki S.S.Ç. inşaat demirinin üzerine düştü.Küçük kızın boğazına giren demir çubuk, alt çenesini delip bir kısmı ağzından çıkarak saplı kaldı.Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından önce Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.S.Ç, ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Acil serviste itfaiye ekipleri, spiral yardımıyla demir çubuğun bir kısmını kesti.Bu müdahalenin ardından S.S.Ç. ameliyata alındı, çubuğun kalan kısmı da boğazından çıkarıldı, tedavisine yoğun bakımda devam edildiği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220110/iranda-59-aracin-karistigi-zincirleme-kaza-4-kisi-olu-1052587505.html

türkiye

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

adana, çocuk, ameliyat, kaza