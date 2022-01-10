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Adana’da çocuğun boğazına saplanan inşaat demiri ameliyatla çıkarıldı
Adana’da çocuğun boğazına saplanan inşaat demiri ameliyatla çıkarıldı
Adana’nın Ceyhan ilçesinde kız çocuğunun boğazına saplanan demir çubuk ameliyatla çıkarıldı. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T20:15+0300
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türkiye
adana
çocuk
ameliyat
kaza
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İmranlı Mahallesi'nde evlerinin yanındaki inşaat alanında oynayan 8 yaşındaki S.S.Ç. inşaat demirinin üzerine düştü.Küçük kızın boğazına giren demir çubuk, alt çenesini delip bir kısmı ağzından çıkarak saplı kaldı.Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından önce Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.S.Ç, ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Acil serviste itfaiye ekipleri, spiral yardımıyla demir çubuğun bir kısmını kesti.Bu müdahalenin ardından S.S.Ç. ameliyata alındı, çubuğun kalan kısmı da boğazından çıkarıldı, tedavisine yoğun bakımda devam edildiği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220110/iranda-59-aracin-karistigi-zincirleme-kaza-4-kisi-olu-1052587505.html
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adana, çocuk, ameliyat, kaza

Adana’da çocuğun boğazına saplanan inşaat demiri ameliyatla çıkarıldı

20:15 10.01.2022
© AAAdana’nın Ceyhan ilçesinde kız çocuğunun boğazına saplanan demir çubuk ameliyatla çıkarıldı.
Adana’nın Ceyhan ilçesinde kız çocuğunun boğazına saplanan demir çubuk ameliyatla çıkarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© AA
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Adana’nın Ceyhan ilçesinde kız çocuğunun boğazına saplanan demir çubuk ameliyatla çıkarıldı.
İmranlı Mahallesi'nde evlerinin yanındaki inşaat alanında oynayan 8 yaşındaki S.S.Ç. inşaat demirinin üzerine düştü.
Küçük kızın boğazına giren demir çubuk, alt çenesini delip bir kısmı ağzından çıkarak saplı kaldı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından önce Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.S.Ç, ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Acil serviste itfaiye ekipleri, spiral yardımıyla demir çubuğun bir kısmını kesti.
Bu müdahalenin ardından S.S.Ç. ameliyata alındı, çubuğun kalan kısmı da boğazından çıkarıldı, tedavisine yoğun bakımda devam edildiği belirtildi.
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde 59 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Huzistan eyaletine bağlı Behbehan ile Ramhürmüz şehirleri arasındaki yolda sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin kısalmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
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