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https://tr.sputniknews.com/20220110/adanada-marketten-hirsizlik-yapan-cocuk-defalarca-kacma-girisiminde-bulundu-ancak-yakalandi-1052579225.html
Adana'da marketten hırsızlık yapan çocuk defalarca kaçma girişiminde bulundu ancak yakalandı
Adana'da marketten hırsızlık yapan çocuk defalarca kaçma girişiminde bulundu ancak yakalandı
Adana'da marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen çocuk, çalışanlar tarafından yakalandı. Dükkanın önünde bekletilen çocuk, defalarca kaçma girişiminde... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T14:55+0300
2022-01-10T14:55+0300
türkiye
adana
polis
hırsız
çocuk
hırsızlık
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Adana'da bir market çalışanı, 'mendil çalıp kaçtığını' iddia ettiği çocuğu, güvenlik kamerasından fark edip arkasından koştu. Adalet Caddesi üzerinde bir vatandaşlarla birlikte çocuğu yakalayan çalışan, polise haber verdi. Bu sırada bazı mahalle sakinleri, çocuğa hırsızlık yaptığı iddiasıyla tepki gösterip dayak attı. Market çalışanı ise çocuk hırsızı defalarca kaçma girişiminde bulunmasına rağmen yakaladı ve polisi beklemeye başladı.Market çalışanları, çocuğun bugüne kadar birçok şey çaldığını öne sürdü. Çocuğa kötü muamele edildiğini öne süren bir mahalleli, "Bir tane peçete çaldı diye çocuğa vurulur mu? Neden öyle vuruyorsunuz" diye bağırdı.Çocuk, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da saldırmaya çalışırken olay yerine gelen polis ekipleri çocuğu gözaltına aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220110/istanbulda-200-bin-lira-degerinde-musluk-calindi-1052569606.html
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adana, polis, hırsız, çocuk, hırsızlık

Adana'da marketten hırsızlık yapan çocuk defalarca kaçma girişiminde bulundu ancak yakalandı

14:55 10.01.2022
© İHAAdana'da marketten hırsızlık yapan çocuk defalarca kaçmak istedi ama yakalandı
Adana'da marketten hırsızlık yapan çocuk defalarca kaçmak istedi ama yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© İHA
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Adana'da marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen çocuk, çalışanlar tarafından yakalandı. Dükkanın önünde bekletilen çocuk, defalarca kaçma girişiminde bulundu. Bu esnada mahalleli de çocuğa kötü muamele edildiği gerekçesiyle market çalışanlarına tepki gösterdi.
Adana'da bir market çalışanı, 'mendil çalıp kaçtığını' iddia ettiği çocuğu, güvenlik kamerasından fark edip arkasından koştu.
Adalet Caddesi üzerinde bir vatandaşlarla birlikte çocuğu yakalayan çalışan, polise haber verdi. Bu sırada bazı mahalle sakinleri, çocuğa hırsızlık yaptığı iddiasıyla tepki gösterip dayak attı. Market çalışanı ise çocuk hırsızı defalarca kaçma girişiminde bulunmasına rağmen yakaladı ve polisi beklemeye başladı.
Market çalışanları, çocuğun bugüne kadar birçok şey çaldığını öne sürdü. Çocuğa kötü muamele edildiğini öne süren bir mahalleli, "Bir tane peçete çaldı diye çocuğa vurulur mu? Neden öyle vuruyorsunuz" diye bağırdı.
Çocuk, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da saldırmaya çalışırken olay yerine gelen polis ekipleri çocuğu gözaltına aldı.
200 bin liralık musluk çaldılar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
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