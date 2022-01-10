https://tr.sputniknews.com/20220110/adanada-marketten-hirsizlik-yapan-cocuk-defalarca-kacma-girisiminde-bulundu-ancak-yakalandi-1052579225.html

Adana'da marketten hırsızlık yapan çocuk defalarca kaçma girişiminde bulundu ancak yakalandı

Adana'da marketten hırsızlık yapan çocuk defalarca kaçma girişiminde bulundu ancak yakalandı

Adana'da marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen çocuk, çalışanlar tarafından yakalandı. Dükkanın önünde bekletilen çocuk, defalarca kaçma girişiminde... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T14:55+0300

2022-01-10T14:55+0300

2022-01-10T14:55+0300

türkiye

adana

polis

hırsız

çocuk

hırsızlık

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Adana'da bir market çalışanı, 'mendil çalıp kaçtığını' iddia ettiği çocuğu, güvenlik kamerasından fark edip arkasından koştu. Adalet Caddesi üzerinde bir vatandaşlarla birlikte çocuğu yakalayan çalışan, polise haber verdi. Bu sırada bazı mahalle sakinleri, çocuğa hırsızlık yaptığı iddiasıyla tepki gösterip dayak attı. Market çalışanı ise çocuk hırsızı defalarca kaçma girişiminde bulunmasına rağmen yakaladı ve polisi beklemeye başladı.Market çalışanları, çocuğun bugüne kadar birçok şey çaldığını öne sürdü. Çocuğa kötü muamele edildiğini öne süren bir mahalleli, "Bir tane peçete çaldı diye çocuğa vurulur mu? Neden öyle vuruyorsunuz" diye bağırdı.Çocuk, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da saldırmaya çalışırken olay yerine gelen polis ekipleri çocuğu gözaltına aldı.

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adana, polis, hırsız, çocuk, hırsızlık