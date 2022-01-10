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Adana’da sağanak yağış ve rüzgar 7 metrelik ağacı devirdi
Adana’da sağanak yağış ve rüzgar 7 metrelik ağacı devirdi
Adana’da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle 7 metrelik ağaç caddeye devrildi. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T05:25+0300
2022-01-10T05:26+0300
türkiye
adana
rüzgar
ağaç
sağanak
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Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak yağış ve şiddet rüzgar dolayısıyla, Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi Bahar Caddesi’nde 7 metre uzunluğundaki ağaç devrildi. Ağacın devrildiği yerde yol trafiğe kapandı. Adana Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan ekipleri, ağacı keserek yoldan kaldırdı. Ağacın kaldırılmasıyla yol tekrardan ulaşıma açıldı.
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adana, rüzgar, ağaç, sağanak

Adana’da sağanak yağış ve rüzgar 7 metrelik ağacı devirdi

05:25 10.01.2022 (güncellendi: 05:26 10.01.2022)
© İHAAdana’da sağanak yağış ve rüzgar 7 metrelik ağacı devirdi
Adana’da sağanak yağış ve rüzgar 7 metrelik ağacı devirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© İHA
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Adana’da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle 7 metrelik ağaç caddeye devrildi.
Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak yağış ve şiddet rüzgar dolayısıyla, Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi Bahar Caddesi’nde 7 metre uzunluğundaki ağaç devrildi. Ağacın devrildiği yerde yol trafiğe kapandı.
Adana Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan ekipleri, ağacı keserek yoldan kaldırdı. Ağacın kaldırılmasıyla yol tekrardan ulaşıma açıldı.
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