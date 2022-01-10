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Adana'da yatılı okul öğretmeni, öğrencilerini tıraş etti
Adana'da yatılı okul öğretmeni, öğrencilerini tıraş etti
Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yatılı ortaokulda okuyan öğrencileri, harçlıkları cebinde kalsın diye sosyal bilgiler öğretmeni tıraş ediyor. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T13:35+0300
2022-01-10T13:36+0300
yaşam
türkiye
adana
öğretmen
öğrenci
tıraş
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Adana'da, Tufanbeyli Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olan İbrahim Ünlüoğlu, köyden okula gelen öğrencilerin saçlarında makas ya da tıraş makinesi izi olduğunu fark edince, öğrencilere “Berberiniz de çok kötüymüş” diyerek espri yaptı. Bunun üzerine öğrenciler saç tıraşlarını harçlıklarının ceplerinde kalması için anne ve babalarının yaptığını söyledi. Ünlüoğlu, bu konuda yeteneği olduğunu söyleyerek öğrencilere “Sizi ben tıraş edebilirim, hem harçlığınız cebenizde kalır hem de kafanızda makine ya da makas izi olmaz” dedi. Öğrenciler de öğretmenlerinin tıraş etmesini kabul etti. Ünlüoğlu yanına Beden Eğitimi öğretmeni Okan Eke’yi de alarak öğrencileri yurdun bahçesinde bir bir tıraş etmeye başladı. Tıraş olan öğrenciler çok mutlu olduklarını belirterek, “Hem saçımız düzgün olacak hem de harçlığımız cebimizde kalacak” dedi. Ünlüoğlu ise, “Okulumuz yatılı okul olduğu için çocukların eğitim dışında birçok konuda ihtiyacı oluyor. Biz de öğretmenler olarak elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Eğitim bir gönül işi çocuklarımızı mutlu etmek adına böyle etkinlikler yapıyoruz” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220109/torenden-once-ogrencilere-sarki-soyleyen-ogretmen-mudure-yakalandi-1052554479.html
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türkiye, adana, öğretmen, öğrenci, tıraş

Adana'da yatılı okul öğretmeni, öğrencilerini tıraş etti

13:35 10.01.2022 (güncellendi: 13:36 10.01.2022)
© İHA / SAYIM OZANCIÖğrencileri sosyal bilgiler öğretmeni tıraş ediyor
Öğrencileri sosyal bilgiler öğretmeni tıraş ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© İHA / SAYIM OZANCI
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Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yatılı ortaokulda okuyan öğrencileri, harçlıkları cebinde kalsın diye sosyal bilgiler öğretmeni tıraş ediyor.
Adana'da, Tufanbeyli Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olan İbrahim Ünlüoğlu, köyden okula gelen öğrencilerin saçlarında makas ya da tıraş makinesi izi olduğunu fark edince, öğrencilere “Berberiniz de çok kötüymüş” diyerek espri yaptı.
Bunun üzerine öğrenciler saç tıraşlarını harçlıklarının ceplerinde kalması için anne ve babalarının yaptığını söyledi. Ünlüoğlu, bu konuda yeteneği olduğunu söyleyerek öğrencilere “Sizi ben tıraş edebilirim, hem harçlığınız cebenizde kalır hem de kafanızda makine ya da makas izi olmaz” dedi. Öğrenciler de öğretmenlerinin tıraş etmesini kabul etti.
Ünlüoğlu yanına Beden Eğitimi öğretmeni Okan Eke’yi de alarak öğrencileri yurdun bahçesinde bir bir tıraş etmeye başladı.
Tıraş olan öğrenciler çok mutlu olduklarını belirterek, “Hem saçımız düzgün olacak hem de harçlığımız cebimizde kalacak” dedi. Ünlüoğlu ise, “Okulumuz yatılı okul olduğu için çocukların eğitim dışında birçok konuda ihtiyacı oluyor. Biz de öğretmenler olarak elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Eğitim bir gönül işi çocuklarımızı mutlu etmek adına böyle etkinlikler yapıyoruz” diye konuştu.
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