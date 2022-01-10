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Ömer Çelik: Din eğitimi hakkını gasp etmeye çalışmak demokrasiye ters
Ömer Çelik: Din eğitimi hakkını gasp etmeye çalışmak demokrasiye ters
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, din eğitimine ilişkin tartışmalarla ilgili, "Din eğitimi hakkını gasp etmeye çalışmak demokrasiye ters" yorumunda bulundu. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T18:19+0300
2022-01-10T18:53+0300
politika
ömer çelik
eğitim
din
haberler
emmanuel macron
açıklama
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.Çelik, okul öncesi, din eğitimi tartışmasına yönelik, "Din eğitimi hakkını gasp etmeye çalışmak demokrasiye ters" değerlendirmesinde bulundu.Çelik, eski Avusturya Başbakan Sebastian Kurz'a da tepki gösterdi. Kurz'un 'İslam düşmanlığı' yaptığını ifade eden AK Parti Sözcüsü, "Kurz, İslam düşmanlığıyla, göçmen düşmanlığıyla öne çıkan bir şahıstı. Yolsuzluk soruşturması sonucu istifa etti. Bu şahsın Avrupa Hoşgörü ve Uzlaşma Konseyi'nin başına geleceğine dair haber var. Müslüman ve Türkiye düşmanlığıyla öne çıkan bir şahsın, böyle bir göreve getirilmesi Avrupa'da aşırı sağcılara karşı verilen mücadeleye zarar verecektir" diye konuştu. Çelik, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tüm dış politikası Erdoğan karşıtlığı üzerine kurulu." dedi.Çelik'in açıklamaları şöyle:- Geçenlerde sayın Kılıçdaroğlu, hükümetimiz ve partimizle ilgili iftira niteliğinde açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanımız ve Ulaştırma Bakanımız gerekli cevapaları verdiler.- Siyasette tabii ki rekabet olacaktır. Farklı görüşler olacaktır. Mesela öğretmenler gününde, Kılıçdaroğlu AK Parti'ye destek veren öğretmenleri hedef alan bir konuşma yaptı. Sırf AK Parti'ye oy veriyor diye bir grubu hedef göstermek kutuplaştırma siyasetidir. Vali ve kaymakamları hedef alan bir konuşma yaptı. Bürokratlara, seçilmiş hükümeti dinlememe talimatında bulundu.- Yassıada Zihniyeti dediğimiz zaman büyük bir alınganlık gösteriyorlar. Bu kadar bedel ödenmesine rağmen, en son grup başkanvekiliniz çıktı, çocukların din eğitimi almasını hedef alan bir yaklaşım ortaya koydu. Üstelik bunun bir Ortaçağ zihniyeti gibi bir aşağılama ile zikredilmesi yanlıştır. Demokrasi deyip içini boşaltmaya çalışıyorlar.- Din eğitimi hakkını gasp etmeye çalışmak demokrasiye ters.- Dileğimiz toprak bütünlüğünün korunarak olayın geride kalması. Kazakistan'daki durumu yakından takip ediyoruz. Gelişmeleri anlık takip ediyoruz. Türkiye ile Kazakistan'ın çok köklü ilişkileri var. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yakın ilişkileri oldu, üst düzey ziyaretleri oldu. Arzumuz, Kazakistan'ın birlik ve bütünlüğünü koruyacak şekilde bu sıkıntılı sürecin geri bırakılmasıdır. Arzumuz Kazakistan'ın istikrarını koruması. Türkiye, Kazakistan'ın kazanımını kendi kazanımı olarak görür. Bunun dışındaki yaklaşımların hepsi provokatif yaklaşımlardır.
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ömer çelik, eğitim, din, haberler, emmanuel macron, açıklama

Ömer Çelik: Din eğitimi hakkını gasp etmeye çalışmak demokrasiye ters

18:19 10.01.2022 (güncellendi: 18:53 10.01.2022)
© AAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© AA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, din eğitimine ilişkin tartışmalarla ilgili, "Din eğitimi hakkını gasp etmeye çalışmak demokrasiye ters" yorumunda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çelik, okul öncesi, din eğitimi tartışmasına yönelik, "Din eğitimi hakkını gasp etmeye çalışmak demokrasiye ters" değerlendirmesinde bulundu.
Çelik, eski Avusturya Başbakan Sebastian Kurz'a da tepki gösterdi. Kurz'un 'İslam düşmanlığı' yaptığını ifade eden AK Parti Sözcüsü, "Kurz, İslam düşmanlığıyla, göçmen düşmanlığıyla öne çıkan bir şahıstı. Yolsuzluk soruşturması sonucu istifa etti. Bu şahsın Avrupa Hoşgörü ve Uzlaşma Konseyi'nin başına geleceğine dair haber var. Müslüman ve Türkiye düşmanlığıyla öne çıkan bir şahsın, böyle bir göreve getirilmesi Avrupa'da aşırı sağcılara karşı verilen mücadeleye zarar verecektir" diye konuştu.
Çelik, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tüm dış politikası Erdoğan karşıtlığı üzerine kurulu." dedi.
Çelik'in açıklamaları şöyle:
- Geçenlerde sayın Kılıçdaroğlu, hükümetimiz ve partimizle ilgili iftira niteliğinde açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanımız ve Ulaştırma Bakanımız gerekli cevapaları verdiler.

- Siyasette tabii ki rekabet olacaktır. Farklı görüşler olacaktır. Mesela öğretmenler gününde, Kılıçdaroğlu AK Parti'ye destek veren öğretmenleri hedef alan bir konuşma yaptı. Sırf AK Parti'ye oy veriyor diye bir grubu hedef göstermek kutuplaştırma siyasetidir. Vali ve kaymakamları hedef alan bir konuşma yaptı. Bürokratlara, seçilmiş hükümeti dinlememe talimatında bulundu.
- Yassıada Zihniyeti dediğimiz zaman büyük bir alınganlık gösteriyorlar. Bu kadar bedel ödenmesine rağmen, en son grup başkanvekiliniz çıktı, çocukların din eğitimi almasını hedef alan bir yaklaşım ortaya koydu. Üstelik bunun bir Ortaçağ zihniyeti gibi bir aşağılama ile zikredilmesi yanlıştır. Demokrasi deyip içini boşaltmaya çalışıyorlar.
- Din eğitimi hakkını gasp etmeye çalışmak demokrasiye ters.
- Dileğimiz toprak bütünlüğünün korunarak olayın geride kalması. Kazakistan'daki durumu yakından takip ediyoruz. Gelişmeleri anlık takip ediyoruz. Türkiye ile Kazakistan'ın çok köklü ilişkileri var. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yakın ilişkileri oldu, üst düzey ziyaretleri oldu. Arzumuz, Kazakistan'ın birlik ve bütünlüğünü koruyacak şekilde bu sıkıntılı sürecin geri bırakılmasıdır. Arzumuz Kazakistan'ın istikrarını koruması. Türkiye, Kazakistan'ın kazanımını kendi kazanımı olarak görür. Bunun dışındaki yaklaşımların hepsi provokatif yaklaşımlardır.
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