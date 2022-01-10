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Akşener'in basın danışmanı İde ile Altaylı arasında 'yayına bağlama' tartışması
Akşener'in basın danışmanı İde ile Altaylı arasında 'yayına bağlama' tartışması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, sosyal medya hesabından Fatih Altaylı ve Habertürk’e tepki gösterdi. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T07:58+0300
2022-01-10T07:59+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
mustafa şentop
fatih altaylı
habertük
adil karaismailoğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam konuk olduğu Habertürk TV'de yayınlanan Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına "söz hakkı doğduğu" gerekçesiyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun bağlanması tartışmalara neden oldu.Akşener'in basın danışmanı Murat İde, sosyal medya hesabından Fatih Altaylı ve Habertürk’e tepki gösterdi.İde paylaşımında, “30 yıllık gazeteciliğimde ve yayıncılığımda; Bir Genel Başkan yayındayken, cevap hakkı doğdu diye yayına konuk bağlamak kadar saçma sapan, korkakça ve etik dışı bir tavır görmedim, duymadım. Olmadı Fatih Altaylı, olmadı Habertürk TV” ifadelerini kullandı.Bu paylaşımın ardından Fatih Altaylı, Murat İde’ye yanıt olarak, “Asıl sana olmadı murat İde. Bu kişilerin bağlanmasını Sayın Kılıçdaroğlu istedi. Yaptığın çok ayıp.” dedi.İde ise Altaylı’ya, “Değil abi değil.. O işler öyle değil.. Sorulunca Kemal bey "Hayır" der mi? Bunu sen de ben de çok iyi bilirken,reji sürecini bilmeyen izleyiciye başka öykü anlatmak da doğru iş değil.. NE OLMADIĞINI biliyorum.. Ortada ayıp yok; ZAMANIN RUHU var. Seversin bu sözü; BU DA GEÇER !” diye yanıt verdi.
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kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, mustafa şentop, fatih altaylı, habertük, adil karaismailoğlu

Akşener'in basın danışmanı İde ile Altaylı arasında 'yayına bağlama' tartışması

07:58 10.01.2022 (güncellendi: 07:59 10.01.2022)
© Twitter kılıçdaroğlu
kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© Twitter
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, sosyal medya hesabından Fatih Altaylı ve Habertürk’e tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam konuk olduğu Habertürk TV'de yayınlanan Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına "söz hakkı doğduğu" gerekçesiyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun bağlanması tartışmalara neden oldu.
Akşener'in basın danışmanı Murat İde, sosyal medya hesabından Fatih Altaylı ve Habertürk’e tepki gösterdi.
İde paylaşımında, “30 yıllık gazeteciliğimde ve yayıncılığımda; Bir Genel Başkan yayındayken, cevap hakkı doğdu diye yayına konuk bağlamak kadar saçma sapan, korkakça ve etik dışı bir tavır görmedim, duymadım. Olmadı Fatih Altaylı, olmadı Habertürk TV” ifadelerini kullandı.
Bu paylaşımın ardından Fatih Altaylı, Murat İde’ye yanıt olarak, “Asıl sana olmadı murat İde. Bu kişilerin bağlanmasını Sayın Kılıçdaroğlu istedi. Yaptığın çok ayıp.” dedi.
İde ise Altaylı’ya, “Değil abi değil.. O işler öyle değil.. Sorulunca Kemal bey "Hayır" der mi? Bunu sen de ben de çok iyi bilirken,reji sürecini bilmeyen izleyiciye başka öykü anlatmak da doğru iş değil.. NE OLMADIĞINI biliyorum.. Ortada ayıp yok; ZAMANIN RUHU var. Seversin bu sözü; BU DA GEÇER !” diye yanıt verdi.
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