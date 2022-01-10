https://tr.sputniknews.com/20220110/ali-babacandan-20-aralik-iddiasi-arkadan-cayir-cayir-dolar-sattilar-1052578173.html

Ali Babacan’dan ’20 Aralık’ iddiası: Arkadan cayır cayır dolar sattılar

Ali Babacan’dan ’20 Aralık’ iddiası: Arkadan cayır cayır dolar sattılar

DEVA Partisi lideri Babacan, "Ayın 20’sinde Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu var. Ne olacak, kimse bilmiyor. Merkez Bankası’nın kendisi de bilmiyor... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T14:26+0300

2022-01-10T14:26+0300

2022-01-10T14:26+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ali babacan

ekonomik kriz

merkez bankası

ekonomi

faiz

deva partisi

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında gündemi değerlendirdi.Babacan parlamenter sisteme ilişkin, "Parlamenter sistemin kendisi kadar, parlamenter sisteme geçinceye kadarki ara dönemin bugünden tasarlanması da çok önemli. Mesela, o ara dönemde seçilecek cumhurbaşkanı ‘Parlamenter sistem istiyorum' dedi ama mevcut sisteme göre seçildi ve mevcut sistemin bütün yetkilerini aldı. Bu yetkiyi nasıl kullanacak? ‘Bu yetki çok önemli. Bana izin verin, 2-3 sene bu yetkiyi kullanmam lazım' diyorsa olmaz. O zaman niye sistemi değiştirdik? ‘Parlamenter sistem istiyorum' diyen cumhurbaşkanı adayı veya adaylarının geçiş döneminde nasıl çalışacaklarını baştan deklare etmeleri lazım." dedi.'6 ay yeter'Babacan, parlamenter sisteminde, '6 ay' vurgusu yaptı:'Ekonominin zemininde hukuk vardır'Türkiye'de ekonomik krizin çözümü için önerilerde bulunan Babacan, "Krizin çözülmesi sadece ekonomi politikalarıyla olmaz. Hukuk, adalet, iyi bir eğitim politikası, dış politikada akılcı çalışma olmadan ekonomik sorunları çözemezsiniz. Ekonomi kendi başına izole bir alan değildir, topyekûn çözümün ancak bir parçası olabilir. Türkiye ekonomisindeki krizleri çözmek istiyorsak öncelikle zemini sağlamlaştırmak gerekiyor. Ekonominin zemininde hukuk vardır, adalet vardır, insan hakları vardır" dedi.'Erdoğan ne talimat verirse'Merkez Bankası'na "Erdoğan'dan talimat alıyor" eleştirisinde bulunan Babacan sözlerini şu şekilde sürdürdü:'Bütün faizler artmış'Babacan "Cumhurbaşkanı'nın ‘Faizi indirdim, indireceğim' dediği, sadece Merkez Bankası'nın bankalardan aldığı faiz" dedi ve şunları da ifade etti:

https://tr.sputniknews.com/20220110/kartli-harcamalarda-enflasyon-ve-kur-etkisi-aralikta-2316-milyar-lirayla-rekor-kirildi-1052574042.html

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recep tayyip erdoğan, ali babacan, ekonomik kriz, merkez bankası, ekonomi, faiz, deva partisi