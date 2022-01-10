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Ali Babacan’dan ’20 Aralık’ iddiası: Arkadan cayır cayır dolar sattılar
Ali Babacan’dan ’20 Aralık’ iddiası: Arkadan cayır cayır dolar sattılar
DEVA Partisi lideri Babacan, "Ayın 20’sinde Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu var. Ne olacak, kimse bilmiyor. Merkez Bankası’nın kendisi de bilmiyor... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T14:26+0300
2022-01-10T14:26+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ali babacan
ekonomik kriz
merkez bankası
ekonomi
faiz
deva partisi
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında gündemi değerlendirdi.Babacan parlamenter sisteme ilişkin, "Parlamenter sistemin kendisi kadar, parlamenter sisteme geçinceye kadarki ara dönemin bugünden tasarlanması da çok önemli. Mesela, o ara dönemde seçilecek cumhurbaşkanı ‘Parlamenter sistem istiyorum' dedi ama mevcut sisteme göre seçildi ve mevcut sistemin bütün yetkilerini aldı. Bu yetkiyi nasıl kullanacak? ‘Bu yetki çok önemli. Bana izin verin, 2-3 sene bu yetkiyi kullanmam lazım' diyorsa olmaz. O zaman niye sistemi değiştirdik? ‘Parlamenter sistem istiyorum' diyen cumhurbaşkanı adayı veya adaylarının geçiş döneminde nasıl çalışacaklarını baştan deklare etmeleri lazım." dedi.'6 ay yeter'Babacan, parlamenter sisteminde, '6 ay' vurgusu yaptı:'Ekonominin zemininde hukuk vardır'Türkiye'de ekonomik krizin çözümü için önerilerde bulunan Babacan, "Krizin çözülmesi sadece ekonomi politikalarıyla olmaz. Hukuk, adalet, iyi bir eğitim politikası, dış politikada akılcı çalışma olmadan ekonomik sorunları çözemezsiniz. Ekonomi kendi başına izole bir alan değildir, topyekûn çözümün ancak bir parçası olabilir. Türkiye ekonomisindeki krizleri çözmek istiyorsak öncelikle zemini sağlamlaştırmak gerekiyor. Ekonominin zemininde hukuk vardır, adalet vardır, insan hakları vardır" dedi.'Erdoğan ne talimat verirse'Merkez Bankası'na "Erdoğan'dan talimat alıyor" eleştirisinde bulunan Babacan sözlerini şu şekilde sürdürdü:'Bütün faizler artmış'Babacan "Cumhurbaşkanı'nın ‘Faizi indirdim, indireceğim' dediği, sadece Merkez Bankası'nın bankalardan aldığı faiz" dedi ve şunları da ifade etti:
https://tr.sputniknews.com/20220110/kartli-harcamalarda-enflasyon-ve-kur-etkisi-aralikta-2316-milyar-lirayla-rekor-kirildi-1052574042.html
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recep tayyip erdoğan, ali babacan, ekonomik kriz, merkez bankası, ekonomi, faiz, deva partisi

Ali Babacan’dan ’20 Aralık’ iddiası: Arkadan cayır cayır dolar sattılar

14:26 10.01.2022
© Fotoğraf : DEVA Partisi/TwitterAli Babacan
Ali Babacan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© Fotoğraf : DEVA Partisi/Twitter
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DEVA Partisi lideri Babacan, "Ayın 20’sinde Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu var. Ne olacak, kimse bilmiyor. Merkez Bankası’nın kendisi de bilmiyor. Son gece Erdoğan ne talimat verirse, sabahleyin Merkez Bankası onu yapacak. 20 Aralık akşamı ve ertesi birkaç gün Merkez Bankası arkadan cayır cayır dolar satmış" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında gündemi değerlendirdi.
Babacan parlamenter sisteme ilişkin, "Parlamenter sistemin kendisi kadar, parlamenter sisteme geçinceye kadarki ara dönemin bugünden tasarlanması da çok önemli. Mesela, o ara dönemde seçilecek cumhurbaşkanı ‘Parlamenter sistem istiyorum' dedi ama mevcut sisteme göre seçildi ve mevcut sistemin bütün yetkilerini aldı. Bu yetkiyi nasıl kullanacak? ‘Bu yetki çok önemli. Bana izin verin, 2-3 sene bu yetkiyi kullanmam lazım' diyorsa olmaz. O zaman niye sistemi değiştirdik? ‘Parlamenter sistem istiyorum' diyen cumhurbaşkanı adayı veya adaylarının geçiş döneminde nasıl çalışacaklarını baştan deklare etmeleri lazım." dedi.

'6 ay yeter'

Babacan, parlamenter sisteminde, '6 ay' vurgusu yaptı:
"Parlamenter sistem üzerinde uzlaştık. Parlamenter sistem isteyen partilerin milletvekili sayısı 360'ı, 400'ü geçtiği tabloda neyi bekleyeceğiz? 6 ay yeter. Baştan ne kadar detaylı uzlaşırsak, seçimlerden sonra anayasayı değiştirmek o kadar kolay olur. ‘Cumhurbaşkanı yetkisi çok önemli; 2-3 sene kullanılmalı' denilirse biz bundan hemen şüphe duyarız. ‘Hayırdır, ne oluyor?' deriz."

'Ekonominin zemininde hukuk vardır'

Türkiye'de ekonomik krizin çözümü için önerilerde bulunan Babacan, "Krizin çözülmesi sadece ekonomi politikalarıyla olmaz. Hukuk, adalet, iyi bir eğitim politikası, dış politikada akılcı çalışma olmadan ekonomik sorunları çözemezsiniz. Ekonomi kendi başına izole bir alan değildir, topyekûn çözümün ancak bir parçası olabilir. Türkiye ekonomisindeki krizleri çözmek istiyorsak öncelikle zemini sağlamlaştırmak gerekiyor. Ekonominin zemininde hukuk vardır, adalet vardır, insan hakları vardır" dedi.

'Erdoğan ne talimat verirse'

Merkez Bankası'na "Erdoğan'dan talimat alıyor" eleştirisinde bulunan Babacan sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Ayın 20'sinde Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu var. Ne olacak, kimse bilmiyor. Merkez Bankası'nın kendisi de bilmiyor. Son gece Erdoğan ne talimat verirse, sabahleyin Merkez Bankası onu yapacak. 20 Aralık akşamı ve ertesi birkaç gün Merkez Bankası arkadan cayır cayır dolar satmış. Aralık ayında tam 17 milyar dolar döviz satmış. Bu 17 milyarın 9 milyarını da gizli saklı yöntemlerle yapmış. Özellikle 20, 21, 22, 23 Aralık tarihlerinde gizli saklı, yoğun bir döviz satışı var. Merkez Bankası'nın döviz pozisyonu kasım sonundan aralık sonuna 17 milyar dolar düşmüş. Açıklasınlar bu neden düştü?"

'Bütün faizler artmış'

Babacan "Cumhurbaşkanı'nın ‘Faizi indirdim, indireceğim' dediği, sadece Merkez Bankası'nın bankalardan aldığı faiz" dedi ve şunları da ifade etti:

"Sadece aralık ayında kredi faizi %23,50'den %29,55'e; ticari kredi faizi %18,88'den %24,37'ye çıkmış. Cumhurbaşkanı'nın ‘Faizi indirdim, indireceğim' dediği, sadece Merkez Bankası'nın bankalardan aldığı faiz. Onun haricindeki bütün faizler artmış. Merkez Bankası yanlış bir karar aldığı anda ileriye doğru enflasyon beklentisi artıyor. İleriye doğru enflasyon beklentisi arttığı anda bütün faizler artıyor. Bu ülkenin hazinesi 40-50 milyar faiz öderken o dönemin tertemiz bürokratlarına ‘faizci' diyordu, meydanlarda yuhalatıyordu. Şu anda Meclis'ten geçirdiği bütçedeki faiz ödemesi 240 milyar."

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