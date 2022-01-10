https://tr.sputniknews.com/20220110/altin-kure-odulleri-sahiplerini-buluyor-1052561539.html

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buluyor

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buluyor

Bu yıl 79'uncu kez verilecek olan Altın Küre Ödülleri'nin sahipleri belli oluyor. Bu yıl farklı bir şekilde düzenlenen ödül gecesinde kazanan isimler sosyal... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T05:04+0300

2022-01-10T05:04+0300

2022-01-10T05:11+0300

yaşam

altın küre ödülleri

altın küre

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golden globe

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Sinema sektöründe Oscar'ın (Akademi Ödülleri) habercisi olarak nitelendirilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) Los Angeles'taki Beverly Hilton Oteli'nde sahiplerini buluyor. Televizyondan yayınlanmayan törene sınırlı sayıda üye katılıyor. 'Bu yıl işler biraz farklı görünebilir'Altın Küre Ödülleri'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda "79. Yıllık Golden Globes'a hoş geldiniz. Bu yıl işler biraz farklı görünebilir, ancak şimdi bazı muazzam yetenekleri kutlamak ve alkışlamak için buradayız! Gecenin bizi nereye götüreceğini dört gözle bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.Sosyal medyadan yapılan açıklamalara göre sahiplerini bulan ödüller şöyle:-En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu- Sinema Filmi: Ariana DeBose

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