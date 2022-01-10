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https://tr.sputniknews.com/20220110/altin-kure-odulleri-sahiplerini-buluyor-1052561539.html
Altın Küre Ödülleri sahiplerini buluyor
Altın Küre Ödülleri sahiplerini buluyor
Bu yıl 79'uncu kez verilecek olan Altın Küre Ödülleri'nin sahipleri belli oluyor. Bu yıl farklı bir şekilde düzenlenen ödül gecesinde kazanan isimler sosyal... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
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2022-01-10T05:11+0300
yaşam
altın küre ödülleri
altın küre
en iyi kadın oyuncu
en iyi film
en iyi oyuncu
golden globe
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Sinema sektöründe Oscar'ın (Akademi Ödülleri) habercisi olarak nitelendirilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) Los Angeles'taki Beverly Hilton Oteli'nde sahiplerini buluyor. Televizyondan yayınlanmayan törene sınırlı sayıda üye katılıyor. 'Bu yıl işler biraz farklı görünebilir'Altın Küre Ödülleri'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda "79. Yıllık Golden Globes'a hoş geldiniz. Bu yıl işler biraz farklı görünebilir, ancak şimdi bazı muazzam yetenekleri kutlamak ve alkışlamak için buradayız! Gecenin bizi nereye götüreceğini dört gözle bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.Sosyal medyadan yapılan açıklamalara göre sahiplerini bulan ödüller şöyle:-En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu- Sinema Filmi: Ariana DeBose
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altın küre ödülleri, altın küre, en iyi kadın oyuncu, en iyi film, en iyi oyuncu, golden globe

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buluyor

05:04 10.01.2022 (güncellendi: 05:11 10.01.2022)
© REUTERS / MARIO ANZUONIAltın Küre Ödül Töreni
Altın Küre Ödül Töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / MARIO ANZUONI
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Ayrıntılar geliyor
Bu yıl 79'uncu kez verilecek olan Altın Küre Ödülleri'nin sahipleri belli oluyor. Bu yıl farklı bir şekilde düzenlenen ödül gecesinde kazanan isimler sosyal medyadan duyuruluyor.
Sinema sektöründe Oscar'ın (Akademi Ödülleri) habercisi olarak nitelendirilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) Los Angeles'taki Beverly Hilton Oteli'nde sahiplerini buluyor. Televizyondan yayınlanmayan törene sınırlı sayıda üye katılıyor.

'Bu yıl işler biraz farklı görünebilir'

Altın Küre Ödülleri'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda "79. Yıllık Golden Globes'a hoş geldiniz. Bu yıl işler biraz farklı görünebilir, ancak şimdi bazı muazzam yetenekleri kutlamak ve alkışlamak için buradayız! Gecenin bizi nereye götüreceğini dört gözle bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.
Sosyal medyadan yapılan açıklamalara göre sahiplerini bulan ödüller şöyle:
-En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu- Sinema Filmi: Ariana DeBose
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