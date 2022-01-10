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https://tr.sputniknews.com/20220110/antalyada-bir-kadin-aracin-havalandirmasini-bantlayip-6-piknik-tupuyle-intihara-kalkisti-1052596085.html
Antalya'da bir kadın aracın havalandırmasını bantlayıp, 6 piknik tüpüyle intihara kalkıştı
Antalya'da bir kadın aracın havalandırmasını bantlayıp, 6 piknik tüpüyle intihara kalkıştı
Antalya’da ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen kadın, otomobilinin içine koyduğu 6 piknik tüpü ile intihar girişiminde bulundu. Polisler... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T23:20+0300
2022-01-10T23:28+0300
antalya
kadın
otomobil
tüp
intihar
türkiye
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Konyaaltı'nda ailevi problemleri nedeniyle bunalıma girdiği ileri sürülen 38 yaşındaki Ö.E içinde 6 adet piknik tüpü bulunan otomobille polis noktasının karşısındaki otoparka geldi.Otoparkın ortasında kalan aracı gören vatandaşlar şüphelendi ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis, aracın direksiyonunda bulunan kadınla diyalog kurmaya çalıştı.Araçta gazları açık şekilde 6 piknik tüpü olduğunu farkeden polis geniş güvenlik önlemi aldı ve itfaiye ekiplerinden destek istendi. Ö.E’nin otomobilin klima havalandırma istemlerini de bantla kapattığı görüldü. Bayan polis memurlarının da araya girmesiyle Ö.E, eyleminden vazgeçirildi ve yakındaki polis noktasına götürüldü.Tüpler ise araçtan alınarak gazı kapatıldı. Sandalyeye oturan kadının bir hayli bitkin olduğu ve sağlık ekiplerinin tedavi isteğini kabul etmediği görüldü. Yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından Ö.E, tedaviyi kabul etti ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilde inceleme yapan polis, dışarı çıkarılan tüpleri yeniden araca koydu. Araçta birde mektup olduğu görüldü. Polis aracı güvenli noktaya park ederek, olay yerinden ayrıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211225/alti-yasindaki-cocugunu-oldurup-intihara-tesebbus-etti-1052114542.html
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antalya, kadın, otomobil, tüp, intihar

Antalya'da bir kadın aracın havalandırmasını bantlayıp, 6 piknik tüpüyle intihara kalkıştı

23:20 10.01.2022 (güncellendi: 23:28 10.01.2022)
© İHAAracın havalandırma sistemini koli bandıyla kapatıp 6 piknik tüple intihara kalkıştı
Aracın havalandırma sistemini koli bandıyla kapatıp 6 piknik tüple intihara kalkıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© İHA
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Antalya’da ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen kadın, otomobilinin içine koyduğu 6 piknik tüpü ile intihar girişiminde bulundu. Polisler tarafından eyleminden vazgeçirilen kadının, gazı açtığı ve aracın içinin hava almaması için havalandırma sistemini koli bandı ile kapattığı görüldü.
Konyaaltı'nda ailevi problemleri nedeniyle bunalıma girdiği ileri sürülen 38 yaşındaki Ö.E içinde 6 adet piknik tüpü bulunan otomobille polis noktasının karşısındaki otoparka geldi.
Otoparkın ortasında kalan aracı gören vatandaşlar şüphelendi ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis, aracın direksiyonunda bulunan kadınla diyalog kurmaya çalıştı.
Araçta gazları açık şekilde 6 piknik tüpü olduğunu farkeden polis geniş güvenlik önlemi aldı ve itfaiye ekiplerinden destek istendi.
Ö.E’nin otomobilin klima havalandırma istemlerini de bantla kapattığı görüldü. Bayan polis memurlarının da araya girmesiyle Ö.E, eyleminden vazgeçirildi ve yakındaki polis noktasına götürüldü.
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Tüpler ise araçtan alınarak gazı kapatıldı. Sandalyeye oturan kadının bir hayli bitkin olduğu ve sağlık ekiplerinin tedavi isteğini kabul etmediği görüldü.
Yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından Ö.E, tedaviyi kabul etti ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilde inceleme yapan polis, dışarı çıkarılan tüpleri yeniden araca koydu.
Araçta birde mektup olduğu görüldü. Polis aracı güvenli noktaya park ederek, olay yerinden ayrıldı.
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