https://tr.sputniknews.com/20220110/antalyada-bir-kadin-aracin-havalandirmasini-bantlayip-6-piknik-tupuyle-intihara-kalkisti-1052596085.html

Antalya'da bir kadın aracın havalandırmasını bantlayıp, 6 piknik tüpüyle intihara kalkıştı

Antalya'da bir kadın aracın havalandırmasını bantlayıp, 6 piknik tüpüyle intihara kalkıştı

Antalya’da ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen kadın, otomobilinin içine koyduğu 6 piknik tüpü ile intihar girişiminde bulundu. Polisler... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T23:20+0300

2022-01-10T23:20+0300

2022-01-10T23:28+0300

antalya

kadın

otomobil

tüp

intihar

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052596060_1:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_a04be2544c31a062a8172f37efe53454.jpg

Konyaaltı'nda ailevi problemleri nedeniyle bunalıma girdiği ileri sürülen 38 yaşındaki Ö.E içinde 6 adet piknik tüpü bulunan otomobille polis noktasının karşısındaki otoparka geldi.Otoparkın ortasında kalan aracı gören vatandaşlar şüphelendi ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis, aracın direksiyonunda bulunan kadınla diyalog kurmaya çalıştı.Araçta gazları açık şekilde 6 piknik tüpü olduğunu farkeden polis geniş güvenlik önlemi aldı ve itfaiye ekiplerinden destek istendi. Ö.E’nin otomobilin klima havalandırma istemlerini de bantla kapattığı görüldü. Bayan polis memurlarının da araya girmesiyle Ö.E, eyleminden vazgeçirildi ve yakındaki polis noktasına götürüldü.Tüpler ise araçtan alınarak gazı kapatıldı. Sandalyeye oturan kadının bir hayli bitkin olduğu ve sağlık ekiplerinin tedavi isteğini kabul etmediği görüldü. Yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından Ö.E, tedaviyi kabul etti ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilde inceleme yapan polis, dışarı çıkarılan tüpleri yeniden araca koydu. Araçta birde mektup olduğu görüldü. Polis aracı güvenli noktaya park ederek, olay yerinden ayrıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211225/alti-yasindaki-cocugunu-oldurup-intihara-tesebbus-etti-1052114542.html

antalya

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

antalya, kadın, otomobil, tüp, intihar