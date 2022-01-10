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Araştırma: Soğuk algınlığı Kovid-19'a karşı koruma sağlayabilir
Araştırma: Soğuk algınlığı Kovid-19'a karşı koruma sağlayabilir
İngiltere’de yapılan araştırma, soğuk algınlığına yakalanmanın Kovid-19’a karşı koruma sağlayabileceğini ortaya koydu. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T16:33+0300
2022-01-10T16:35+0300
koronavirüs
soğuk algınlığı
araştırma
kovid-19
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Sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmada, Eylül 2020’de Kovid-19’a yeni yakalanmış bir kişiyle yaşayan ve daha önce soğuk algınlığı geçirmiş 52 kişi üzerinde odaklanıldı. 28 gün süren çalışma süresince grubun yarısı Kovid-19’a yakalanırken, diğer yarısı yakalanmadı.Kovid-19’a yakalanmayanların 3’te birinde, soğuk algınlığı sırasında vücudun bağışıklık sistemince üretilen T hücrelerinden yüksek miktarda olduğu tespit edildi.Araştırmacılar, havalandırma, meskendeki virüs yükü gibi diğer etkenlerin de Kovid-19’a yakalanma oranlarını etkilemiş olabileceğini belirterek, buna rağmen araştırmanın vücudun bağışıklık sisteminin çalışmasını anlamaya katkıda bulunduğuna, yapılacak aşı çalışmaları için önemine de işaret etti.Soğuk algınlığı vakalarının sadece yüzde 10 ila 15’ine koronavirüslerin neden olduğunu vurgulayan araştırmacılar, yakın zamanda soğuk algınlığı geçiren herkesin Kovid-19’a yakalanmayacağını düşünmenin büyük bir hata olacağını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220105/prof-dr-oguzturk-omicron-belirtileri-grip-ile-cok-benzesiyor-sikayeti-varsa-okula-gondermeyin-1052422428.html
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soğuk algınlığı, araştırma, kovid-19

Araştırma: Soğuk algınlığı Kovid-19'a karşı koruma sağlayabilir

16:33 10.01.2022 (güncellendi: 16:35 10.01.2022)
© AASoğuk algınlığı, grip, nezle, peçete
Soğuk algınlığı, grip, nezle, peçete - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© AA
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İngiltere’de yapılan araştırma, soğuk algınlığına yakalanmanın Kovid-19’a karşı koruma sağlayabileceğini ortaya koydu.
Sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmada, Eylül 2020’de Kovid-19’a yeni yakalanmış bir kişiyle yaşayan ve daha önce soğuk algınlığı geçirmiş 52 kişi üzerinde odaklanıldı. 28 gün süren çalışma süresince grubun yarısı Kovid-19’a yakalanırken, diğer yarısı yakalanmadı.
Kovid-19’a yakalanmayanların 3’te birinde, soğuk algınlığı sırasında vücudun bağışıklık sistemince üretilen T hücrelerinden yüksek miktarda olduğu tespit edildi.
Araştırmacılar, havalandırma, meskendeki virüs yükü gibi diğer etkenlerin de Kovid-19’a yakalanma oranlarını etkilemiş olabileceğini belirterek, buna rağmen araştırmanın vücudun bağışıklık sisteminin çalışmasını anlamaya katkıda bulunduğuna, yapılacak aşı çalışmaları için önemine de işaret etti.
Soğuk algınlığı vakalarının sadece yüzde 10 ila 15’ine koronavirüslerin neden olduğunu vurgulayan araştırmacılar, yakın zamanda soğuk algınlığı geçiren herkesin Kovid-19’a yakalanmayacağını düşünmenin büyük bir hata olacağını kaydetti.
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