https://tr.sputniknews.com/20220110/bakan-donmez-hayatin-her-alaninda-verimli-enerji-guclu-turkiye-1052597675.html

Bakan Dönmez: Hayatın her alanında 'Verimli Enerji Güçlü Türkiye'

Bakan Dönmez: Hayatın her alanında 'Verimli Enerji Güçlü Türkiye'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medyadan 'Enerji Verimliliği Haftası'nı kutlayan bir mesaj paylaştı. 10.01.2022, Sputnik Türkiye

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fatih dönmez

türkiye

enerji

twitter

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabından Enerji Verimliliği Haftası'nı kutladı.Bakan Dönmez yaptığı paylaşımlarda, "Sanayide, teknolojide, hizmette, ulaştırmada ve tarımda... Hayatın her alanında "Verimli Enerji Güçlü Türkiye" Enerji Verimliliği Haftası kutlu olsun.Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmemiz için verimliliği hayatımızın her alanında ön planda tutmalıyız. Verimli enerji tüketimi iklim değişikliğiyle mücadelede kilit önemdedir" dedi.

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fatih dönmez, enerji, twitter