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Bakan Dönmez: Hayatın her alanında 'Verimli Enerji Güçlü Türkiye'
Bakan Dönmez: Hayatın her alanında 'Verimli Enerji Güçlü Türkiye'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medyadan 'Enerji Verimliliği Haftası'nı kutlayan bir mesaj paylaştı. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T23:57+0300
2022-01-10T23:57+0300
2022-01-10T23:59+0300
fatih dönmez
türkiye
enerji
twitter
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabından Enerji Verimliliği Haftası'nı kutladı.Bakan Dönmez yaptığı paylaşımlarda, "Sanayide, teknolojide, hizmette, ulaştırmada ve tarımda... Hayatın her alanında "Verimli Enerji Güçlü Türkiye" Enerji Verimliliği Haftası kutlu olsun.Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmemiz için verimliliği hayatımızın her alanında ön planda tutmalıyız. Verimli enerji tüketimi iklim değişikliğiyle mücadelede kilit önemdedir" dedi.
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fatih dönmez, enerji, twitter
Bakan Dönmez: Hayatın her alanında 'Verimli Enerji Güçlü Türkiye' 23:57 10.01.2022 (güncellendi: 23:59 10.01.2022)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medyadan 'Enerji Verimliliği Haftası'nı kutlayan bir mesaj paylaştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Fatih Dönmez Twitter hesabından Enerji Verimliliği Haftası'nı kutladı.
Bakan Dönmez yaptığı paylaşımlarda,
"Sanayide, teknolojide, hizmette, ulaştırmada ve tarımda... Hayatın her alanında "Verimli Enerji Güçlü Türkiye" Enerji Verimliliği Haftası kutlu olsun. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmemiz için verimliliği hayatımızın her alanında ön planda tutmalıyız. Verimli enerji tüketimi iklim değişikliğiyle mücadelede kilit önemdedir" dedi.