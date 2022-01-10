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Bakterilerin düşünüldüğünden daha gelişmiş olduğu belirlendi
Bakterilerin düşünüldüğünden daha gelişmiş olduğu belirlendi
Bilim insanları, biyofilm bakterilerinin, daha gelişmiş organizmalar bitki ve hayvanlarda olduğu gibi ayrıntılı şekillerde organize olduğunu tespit etti. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T15:03+0300
2022-01-10T15:05+0300
bakteri
yaşam
bilim
gelişim
hayvan
bitki
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Cell dergisinde yayımlanan makaleye göre, California San Diego Üniversitesi’nden bilim insanları, lağım borusu, mutfak tezgahı, insan dişi gibi yüzeylerde bulunan ve farklı tip bakterilerden oluşan biyofilmleri inceledi.Çalışmayı yürüten araştırmacılar, bitki ve hayvan gibi gelişmiş organizmalarda gözlemlenen saat ve dalga önü mekanizmasını biyofilm bakterilerinde gözlemledi.Bu mekanizmanın genetik temelini gösteren deneyler ve matematiksel modeller geliştiren bilim insanları, biyofilm bakterilerinin girift bir şekilde tanzim olduğunu keşfetti.Araştırma ekibinden Profesör Gürol Süel, keşiflerinin bakteriyel biyofilmlerin, şu ana kadar omurgalılara ve bitki sistemlerine özel olduğuna inanılan bir gelişimsel modelleme mekanizması kullandığını gösterdiğini belirterek, biyofilmlerin düşünülenden daha sofistike olduğunu kaydetti.Süel, çalışmalarının gelişim esnasında hücre kalıplaması konseptinin düşünülenden daha eski olduğunu gösterdiğini aktararak, "Görünen o ki, hücrelerin kendilerini mekan ve zamanda bölümleme yeteneği omurgalılar ve bitkilerle ortaya çıkmamış, belki 1 milyon yıl öncesine dayanıyor" ifadesini kullandı.
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bakteri, bilim, gelişim, hayvan, bitki

Bakterilerin düşünüldüğünden daha gelişmiş olduğu belirlendi

15:03 10.01.2022 (güncellendi: 15:05 10.01.2022)
© AAMikroskop
Mikroskop - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© AA
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Bilim insanları, biyofilm bakterilerinin, daha gelişmiş organizmalar bitki ve hayvanlarda olduğu gibi ayrıntılı şekillerde organize olduğunu tespit etti.
Cell dergisinde yayımlanan makaleye göre, California San Diego Üniversitesi’nden bilim insanları, lağım borusu, mutfak tezgahı, insan dişi gibi yüzeylerde bulunan ve farklı tip bakterilerden oluşan biyofilmleri inceledi.
Çalışmayı yürüten araştırmacılar, bitki ve hayvan gibi gelişmiş organizmalarda gözlemlenen saat ve dalga önü mekanizmasını biyofilm bakterilerinde gözlemledi.
Bu mekanizmanın genetik temelini gösteren deneyler ve matematiksel modeller geliştiren bilim insanları, biyofilm bakterilerinin girift bir şekilde tanzim olduğunu keşfetti.
Araştırma ekibinden Profesör Gürol Süel, keşiflerinin bakteriyel biyofilmlerin, şu ana kadar omurgalılara ve bitki sistemlerine özel olduğuna inanılan bir gelişimsel modelleme mekanizması kullandığını gösterdiğini belirterek, biyofilmlerin düşünülenden daha sofistike olduğunu kaydetti.
Süel, çalışmalarının gelişim esnasında hücre kalıplaması konseptinin düşünülenden daha eski olduğunu gösterdiğini aktararak, "Görünen o ki, hücrelerin kendilerini mekan ve zamanda bölümleme yeteneği omurgalılar ve bitkilerle ortaya çıkmamış, belki 1 milyon yıl öncesine dayanıyor" ifadesini kullandı.
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