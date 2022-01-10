https://tr.sputniknews.com/20220110/bank-of-americadan-kripto-paralara-iliskin-balon-uyarisi-es-zamanli-olarak-patladi-1052564423.html

Bank of America'dan kripto paralara ilişkin 'balon' uyarısı: Eş zamanlı olarak patladı

Bank of America'dan kripto paralara ilişkin 'balon' uyarısı: Eş zamanlı olarak patladı

Küresel ekonomide son dönemin yaygın teması olan genişleyici para politikalarının dünyada genel olarak varlık sınıflarında balonlar yarattığına ilişkin... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T06:35+0300

2022-01-10T06:35+0300

2022-01-10T06:35+0300

ekonomi

bank of america

kripto para

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Bank of America stratejistleri kripto paralar, paladyum, teknoloji hisseleri ve tarihi olarak riskli varlıklarda balonun eş zamanlı olarak patladığını belirtti.Bloomberg HT'nin haberine göre Stratejistlere göre spekülatif alanlardaki geri çekilme Fed'in sıkılaşma patikasında hızlanma kararına karşı yatırımcıların pozisyon almasından sonra geldi.Infrastructure Capital Advisors Portföy Yöneticisi Jay Hatfield de Fed'in likiditeyi kısmasının hisse risk primleri ve faiz oranlarının yükselmesine neden olacağını, bu durumun teknoloji hisseleri, fenomen hisseler ve kısmen kripto varlıklar üzerinde etki yaratacağını belirtti.

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bank of america, kripto para