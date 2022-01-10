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Bariyeri aşan yolcu otobüsü, köprüde asılı kaldı
Bariyeri aşan yolcu otobüsü, köprüde asılı kaldı
Mersin'in Erdemli ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çakın yolcu otobüsü, bariyerleri kırarak, köprüde asılı kalması sonucu 2 kişi... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T08:21+0300
2022-01-10T08:21+0300
türkiye
mersin
kaza
otobüs
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Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı tatil merkezi olan Kızkalesi'nde meydana geldi.Antalya-Kahramanmaraş seferini yapan Fatih G. yönetimindeki yolcu otobüsü, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Mintan Deresi üzerindeki köprünün demir bariyerini kıran otobüs, elektrik trafosuna çarparak köprü ile trafo arasında asılı kaldı.20 yolcunun bulunduğu otobüste 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hasar gören trafo nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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mersin, kaza, otobüs

Bariyeri aşan yolcu otobüsü, köprüde asılı kaldı

08:21 10.01.2022
© DHABariyeri aşan yolcu otobüsü, köprüde asılı kaldı
Bariyeri aşan yolcu otobüsü, köprüde asılı kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© DHA
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Mersin'in Erdemli ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çakın yolcu otobüsü, bariyerleri kırarak, köprüde asılı kalması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı tatil merkezi olan Kızkalesi'nde meydana geldi.

Antalya-Kahramanmaraş seferini yapan Fatih G. yönetimindeki yolcu otobüsü, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Mintan Deresi üzerindeki köprünün demir bariyerini kıran otobüs, elektrik trafosuna çarparak köprü ile trafo arasında asılı kaldı.
20 yolcunun bulunduğu otobüste 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hasar gören trafo nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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