https://tr.sputniknews.com/20220110/bariyeri-asan-yolcu-otobusu-koprude-asili-kaldi-1052565619.html

Bariyeri aşan yolcu otobüsü, köprüde asılı kaldı

Bariyeri aşan yolcu otobüsü, köprüde asılı kaldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çakın yolcu otobüsü, bariyerleri kırarak, köprüde asılı kalması sonucu 2 kişi... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T08:21+0300

2022-01-10T08:21+0300

2022-01-10T08:21+0300

türkiye

mersin

kaza

otobüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052565594_0:3:952:539_1920x0_80_0_0_82c4f5c181b8c52b79c2bd1b2bec97a9.jpg

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı tatil merkezi olan Kızkalesi'nde meydana geldi.Antalya-Kahramanmaraş seferini yapan Fatih G. yönetimindeki yolcu otobüsü, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Mintan Deresi üzerindeki köprünün demir bariyerini kıran otobüs, elektrik trafosuna çarparak köprü ile trafo arasında asılı kaldı.20 yolcunun bulunduğu otobüste 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hasar gören trafo nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

türkiye

mersin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mersin, kaza, otobüs