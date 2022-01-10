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https://tr.sputniknews.com/20220110/belcikali-astronomlar-yildizlari-dinleyecek-gonulluler-ariyor-1052590410.html
Belçikalı astronomlar 'yıldızları dinleyecek' gönüllüler arıyor
Belçikalı astronomlar 'yıldızları dinleyecek' gönüllüler arıyor
Belçikalı bilim insanları, yıldızların tespit edilmesi veya sınıflandırılması için 'yıldızları dinleyecek' gönüllüler aradıklarını duyurdu. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T20:25+0300
2022-01-10T20:25+0300
yaşam
yıldızlar
belçika
uzay
astronom
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Belçika'daki Leuven Üniversitesi astronomları tarafından yürütülen 'AstroSounds' adlı proje için oluşturulan internet sitesinde astronominin sadece görsel gözlemden ibaret olmadığı, yıldızların müzik aletleri gibi titreşimlerle sesler çıkarabildiği belirtildi.Bir müzik aletinin, çıkardığı tınılarla ayırt edilebildiği vurgulanan duyuruda, proje kapsamında yıldızlardan elde edilen sesleri insan kulağının ayırt edip edemeyeceği konusunda çalışmalar yapılacağı aktarıldı.Leuven Üniversitesi araştırmacısı Katrien Kolenberg, bazı yıldızların titreşerek insan kulağının duymayacağı şekilde dev çanlar gibi çınladığını dile getirdi.Astronom Kolenberg, bu titreşimler ve çınlamalar nedeniyle yıldızlardan gelen ışıkta değişim olduğunu, bu değişimlerin de duyulabilen seslere dönüştürülebildiğini vurguladı. Kolenberg, böylece çıkan tınıların yıldızların tespit edilmesinde kullanılabileceğini aktardı.Yıldızların nasıl dinleneceğine ve bunun ne işe yaracağına değinen Kolenberg, "Güneş gibi yıldızlar devasa gaz toplarıdır. Bunların farklı sesler çıkaran farklı özellikleri vardır. Farklı tipteki yıldızları çok sayıda kişiye dinleterek insan kulağının veri analizinde ne kadar güçlü olduğunu da belirleyebiliriz." dedi.AstroSounds projesi, Kolenberg ile görme engelli araştırmacı Wanda Diaz-Merced tarafından yürütülüyor. Diaz-Merced'in yıldız verilerinin işitme temelli analizi hakkında yaptığı doktora çalışması projenin esasını oluşturuyor.
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yıldızlar, belçika, uzay, astronom

Belçikalı astronomlar 'yıldızları dinleyecek' gönüllüler arıyor

20:25 10.01.2022
© AFP 2021 / YASSER AL-ZAYYATBelçikalı astronomlar 'yıldızları dinleyecek' gönüllüler arıyor
Belçikalı astronomlar 'yıldızları dinleyecek' gönüllüler arıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© AFP 2021 / YASSER AL-ZAYYAT
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Belçikalı bilim insanları, yıldızların tespit edilmesi veya sınıflandırılması için 'yıldızları dinleyecek' gönüllüler aradıklarını duyurdu.
Belçika'daki Leuven Üniversitesi astronomları tarafından yürütülen 'AstroSounds' adlı proje için oluşturulan internet sitesinde astronominin sadece görsel gözlemden ibaret olmadığı, yıldızların müzik aletleri gibi titreşimlerle sesler çıkarabildiği belirtildi.
Bir müzik aletinin, çıkardığı tınılarla ayırt edilebildiği vurgulanan duyuruda, proje kapsamında yıldızlardan elde edilen sesleri insan kulağının ayırt edip edemeyeceği konusunda çalışmalar yapılacağı aktarıldı.
Leuven Üniversitesi araştırmacısı Katrien Kolenberg, bazı yıldızların titreşerek insan kulağının duymayacağı şekilde dev çanlar gibi çınladığını dile getirdi.
Astronom Kolenberg, bu titreşimler ve çınlamalar nedeniyle yıldızlardan gelen ışıkta değişim olduğunu, bu değişimlerin de duyulabilen seslere dönüştürülebildiğini vurguladı. Kolenberg, böylece çıkan tınıların yıldızların tespit edilmesinde kullanılabileceğini aktardı.
Yıldızların nasıl dinleneceğine ve bunun ne işe yaracağına değinen Kolenberg, "Güneş gibi yıldızlar devasa gaz toplarıdır. Bunların farklı sesler çıkaran farklı özellikleri vardır. Farklı tipteki yıldızları çok sayıda kişiye dinleterek insan kulağının veri analizinde ne kadar güçlü olduğunu da belirleyebiliriz." dedi.
AstroSounds projesi, Kolenberg ile görme engelli araştırmacı Wanda Diaz-Merced tarafından yürütülüyor. Diaz-Merced'in yıldız verilerinin işitme temelli analizi hakkında yaptığı doktora çalışması projenin esasını oluşturuyor.
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