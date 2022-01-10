https://tr.sputniknews.com/20220110/belediye-asi-olmayana-ruhsat-vermeyecek-1052582232.html

Belediye aşı olmayana ruhsat vermeyecek

Belediye aşı olmayana ruhsat vermeyecek

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde belediye meclis kararına göre, iş yeri açma ruhsatı ya da ruhsat yenileme işlemleri yapacak kişiler için artık aşı zorunlu... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T16:05+0300

2022-01-10T16:05+0300

2022-01-10T16:05+0300

koronavirüs

kocaeli

esnaf

karamürsel

aşı

koronavirüs

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Karamürsel Belediyesi Meclisi’nde alınan kararla, 2022 yılı itibarıyla iş yeri açma ruhsatı ve ruhsat yenileme işlemlerinde aşı zorunluluğu aranacak. Bu kişilerin, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan zorunlu aşı takvimine uymuş olmaları gerekecek. Aşı takvime uymayanlara ruhsat verilmeyecek.'Doğru bir karar'Meclisin aldığı kararı doğru bulduğunu söyleyen eczacı Ferit Doğan Urcan, “Önümüzdeki günlerde daha fazla bulaş olacağını tahmin ediyorum ve gittikçe de hastalanan kişi sayısı artıyor. Ölü sayısı, gün geçtikçe artıyor maalesef. Bu anlamda sadece aşı kartı alıp da iş yeri açma değil; iş yerine girecek insanların da hatta içeride çalışanların da bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor. Maske, mesafe olayında da çok dikkatli olmamız lazım” dedi.Telefon dükkanı sahibi Şuayip Şahin de alınan kararı desteklediğini belirterek, “Koronavirüs tekrar yayıldığı için bu uygulamayı çok yerinde buluyorum. Koronavirüs iyice yayıldı ve her yer berbat durumda. Bence doğru bir karar, sonuna kadar destekliyoruz” diye konuştu.Esnaf: Belediyenin kararını destekliyoruzMeclisin aldığı tedbir kararına uyulması gerektiğini belirten esnaf Murat Korkmaz ise “Toplum içine karışacağız. Dolayısıyla aşı olmadan ruhsat almamamız gerekiyordu. Bence mantıklı, topluma karışacaksak bu tür tedbirlere dikkat etmemiz gerekiyordu” ifadelerini kullandı.Esnaf arasında da bulaş riskinin yüksek olduğunu ifade eden Salih Korkmaz ise, “Karara katılıyorum, aşı olmadan ruhsat verilmesin. Sonuçta esnafız, bulaş riskimiz yüksek. O yüzden belediyenin aldığı bu kararı destekliyorum” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220105/tff-statlara-giriste-en-az-3-doz-asi-sarti-getirdi-1052420911.html

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kocaeli, esnaf, karamürsel, aşı, koronavirüs