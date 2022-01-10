https://tr.sputniknews.com/20220110/bilim-insanlari-ilk-kez-bir-kirmizi-superdevin-patlamasini-canli-izledi-1052562054.html

Bilim insanları ilk kez bir kırmızı süperdevin patlamasını canlı izledi

Bilim insanları ilk kez bir kırmızı süperdevin patlamasını canlı izledi

Northwestern Üniversitesi ve Kaliforniya Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları, tarihte ilk kez bir kırmızı yıldız patlamasını anlık olarak gözlemledi. 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T02:27+0300

2022-01-10T02:27+0300

2022-01-10T02:29+0300

yaşam

bilim insanları

patlama

yıldız

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Kırmızı bir süperdevi son 130 gününde ilk kez gerçek zamanlı olarak takip edebilen bilim insanları, şiddetli bir patlamadan önce devasa yıldızın hızlı kendini yok etmesini anlık olarak izleyebildi.Daha önce kırmızı süperdev yıldızlarının bir tip süpernovaya dönüşünceye dek sakin kaldıkları, patlamalar veya ışık yayılımları gibi yaklaşan ölüm belirtileri göstermediklerine inanılıyordu.Fakat Northwestern Üniversitesi ve Kaliforniya Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, patlamadan önce kırmızı bir süperdev yıldızdan gelen parlak radyasyonu tespit ettikten sonra, olayların aslında farklı şekilde gerçekleştiğini ortaya çıkardı.Bilim insanlarına göre bu, bazı süperdevlerin zaman içinde önemli bir iç dönüşüme uğradığı ve bunun da ölümlerinden önce muhteşem gaz çıkışlarına yol açtığı anlamına geliyor olabilir.Gökbilimciler şimdi böyle parlak ve meşum bir şekilde radyasyon yayan daha çok yıldız için evrene bakmak ve bunun söz konusu yıldızın yakın zamanda ölümüne işaret edip etmediğini anlamak için araştırmayı kullanabilmeyi umuyor.Araştırmacılar, şahit oldukları büyüleyici gözlemlere ilişkin bir animasyon video hazırladılar.Araştırma makalesinin ortak yazarlarından Wynn Jacobson-Galan, "İlk kez bir kırmızı süperdev yıldızının patlayışını izledik" diyerek, çalışmayı 'dev yıldızların ölmeden önceki son anlarında neler yaptıklarına dair anlayışımızda bir atılım' olarak nitelendirdi."Son Anlar. I. Öncü Salım, Yıldız Örtüsü Şişmesi ve Parlak Tip II Süpernova 2020tlf Öncesindeki Kuvvetli Kütle Kaybı" başlıklı araştırma Astrophysical Journal adlı hakemli dergide yayımlandı.CIERA'da doktor öğretim görevlisi ve araştırmanın kıdemli yazarı Raffaella Margutti, "Saatli bir bomba izlemek gibi" dedi. Jacobson-Galán ise, "Bu keşifle ortaya çıkan yeni 'bilinmeyenler' beni çok heyecanlandırıyor” ifadelerini kullandı.

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bilim insanları, patlama, yıldız