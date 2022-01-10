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Bodrum'da sağanak: Evleri su bastı, karayolu ulaşıma kapandı
Bodrum'da sağanak: Evleri su bastı, karayolu ulaşıma kapandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sağanağın ardından çok sayıda ev sular altında kaldı, karayolu ulaşıma kapandı. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
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su baskını
sağanak
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Bodrum'da birkaç gündür devam eden yağmur akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kuvvetli yağış nedeniyle Yakaköy, İslamhaneleri, Yalıkavak, Peksimet ve Kadıkalesi mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı.Vatandaşların bazıları kendi çabalarıyla evlerinden kurtulmayı başarırken, bazıları da görevlilerce kurtarıldı.İslamhaneleri mevkisinde fenalaşan hamile bir kadın kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.Yağmur suları nedeniyle Bodrum-Turgutreis karayolu da trafiğe kapandı.Bir şeridi kapanan yolda ulaşım polis ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla kontrollü olarak sağlanırken, yolun açılması için çalışma başlatıldı.Ekipler sıkıntı yaşanan bölgelerde hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220109/muglada-saganak-ve-dolu-etkili-oldu-bodrumda-50-marmariste-71-su-baskini-meydana-geldi-1052555326.html
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bodrum, sel, su baskını, sağanak

Bodrum'da sağanak: Evleri su bastı, karayolu ulaşıma kapandı

22:16 10.01.2022 (güncellendi: 22:18 10.01.2022)
© AABodrum sel
Bodrum sel - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© AA
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sağanağın ardından çok sayıda ev sular altında kaldı, karayolu ulaşıma kapandı.
Bodrum'da birkaç gündür devam eden yağmur akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kuvvetli yağış nedeniyle Yakaköy, İslamhaneleri, Yalıkavak, Peksimet ve Kadıkalesi mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı.
Vatandaşların bazıları kendi çabalarıyla evlerinden kurtulmayı başarırken, bazıları da görevlilerce kurtarıldı.
İslamhaneleri mevkisinde fenalaşan hamile bir kadın kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.
Yağmur suları nedeniyle Bodrum-Turgutreis karayolu da trafiğe kapandı.
Bir şeridi kapanan yolda ulaşım polis ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla kontrollü olarak sağlanırken, yolun açılması için çalışma başlatıldı.
Ekipler sıkıntı yaşanan bölgelerde hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.
Muğla'da sağanak su baskınlarına yol açtı, dolu araçlara hasar verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
TÜRKİYE
Muğla'da sağanak ve dolu etkili oldu: Bodrum'da 50, Marmaris'te 71 su baskını meydana geldi
Dün, 18:40
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