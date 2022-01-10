https://tr.sputniknews.com/20220110/bodrumda-saganak-evleri-su-basti-karayolu-ulasima-kapandi-1052593843.html

Bodrum'da sağanak: Evleri su bastı, karayolu ulaşıma kapandı

Bodrum'da sağanak: Evleri su bastı, karayolu ulaşıma kapandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sağanağın ardından çok sayıda ev sular altında kaldı, karayolu ulaşıma kapandı. 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T22:16+0300

2022-01-10T22:16+0300

2022-01-10T22:18+0300

bodrum

sel

su baskını

sağanak

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052593769_0:2:1201:677_1920x0_80_0_0_2cdf2e8c902893b88fcd2fb5e2a04429.jpg

Bodrum'da birkaç gündür devam eden yağmur akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kuvvetli yağış nedeniyle Yakaköy, İslamhaneleri, Yalıkavak, Peksimet ve Kadıkalesi mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı.Vatandaşların bazıları kendi çabalarıyla evlerinden kurtulmayı başarırken, bazıları da görevlilerce kurtarıldı.İslamhaneleri mevkisinde fenalaşan hamile bir kadın kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.Yağmur suları nedeniyle Bodrum-Turgutreis karayolu da trafiğe kapandı.Bir şeridi kapanan yolda ulaşım polis ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla kontrollü olarak sağlanırken, yolun açılması için çalışma başlatıldı.Ekipler sıkıntı yaşanan bölgelerde hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220109/muglada-saganak-ve-dolu-etkili-oldu-bodrumda-50-marmariste-71-su-baskini-meydana-geldi-1052555326.html

bodrum

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bodrum, sel, su baskını, sağanak